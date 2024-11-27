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簡建豐、黃嘉政投身義消年資55年　獲南投縣政府表揚

▲南投縣政府辦理年度消防民力年資標暨績優人員表揚活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府辦理年度消防民力年資標暨績優人員表揚活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為表揚消防局所屬義勇消防、鳳凰志工、防火宣導隊及民間救難團體等平日辛勞與無私奉獻精神，南投縣政府今天辦理「113年度民力團體年資標頒發暨績優人員表揚典禮」，縣長許淑華親自為579人頒獎，代表縣民向消防人員致上最誠摯的謝意。

縣府指出，年資標是消防民力團體長期為南投縣奉獻的表徵，分為5、10、15、20到45年，活動現場也播放服務年資40年以上人員專訪影片，為民服務的精神令與會者動容感佩不已；其中，義消第一大隊第三中隊顧問簡建豐及黃嘉政、草屯義消分隊顧問陳建文、名間義消分隊莊朝海及名間水上救生分隊顧問黃瑞益等5人，服務年資滿40年以上，一生大半輩子都奉獻給消防救災工作，而簡建豐、黃嘉政服務年資更長達55年。

▲南投縣政府辦理年度消防民力年資標暨績優人員表揚活動。（圖／南投縣政府提供）

本次受表揚者包括全國楷模4人(含消防、義消、防火宣導及鳳凰志工各1人)、縣內楷模10人(含消防、義消各2人及防火宣導、鳳凰志工各3人)、年度績優人員縣長獎89人、局長獎136人，以及年資標表揚340人(義消171人、鳳凰志工75人、防火宣導94人)。

▲南投縣政府辦理年度消防民力年資標暨績優人員表揚活動。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府辦理年度消防民力年資標暨績優人員表揚活動。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，消防單位是非常大的體系，無論消防、義消、防火宣導或鳳凰志工都是非常重要的伙伴，眾人無論年資多長，都對消防工作十分熱愛，希望透過表揚活動感謝他們的付出，同時也提醒協勤時務必注意自身安全，未來縣府會持續支持消防及後援設備，打造南投成為安全的家園；縣議員林儒暘也出席致意，並歡迎年輕朋友加入義消行列，一起保障身邊所有人的生命財產安全。

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