修建新寺廟「佛像突坍塌」釀1死！　當地居民喊：惡靈作祟

記者張方瑀／綜合報導

泰國東北部安納乍倫府（Amnat Charoen）一間寺廟在修建佛像時發生意外，高達12公尺的佛像突然坍塌，造成1名僧侶死亡，還有其他4人被碎片砸傷。儘管寺廟住持表示，是施工程序出問題才會發生意外，但當地居民堅信，是附近的惡靈作祟才會釀禍。

根據Thaiger報導，這起事件發生在11月29日，當時安納乍倫府湄公河畔一座寺廟正在修建一尊高9公尺、含蓮花座共12公尺高的佛像。 結果僧侶們正在拆除混凝土外固定的模具時，佛像竟突然倒塌。

▲修建中的佛像突然坍塌。（圖／翻攝自Amarin TV）



從曝光的監視器畫面可以看到，佛像倒塌的瞬間差點砸到一名僧侶和一隻狗，所幸兩者都及時逃離現場。不幸的是，有5名僧侶在佛像附近工作時受傷，還造成1人不治身亡。

傷者旺唐蓬（Paiwan Wantangphong）表示，事發時他距離佛像有一段距離，但仍被掉落的碎片砸傷，當天強風可能是事故的原因之一，但他也不清楚具體原因。

當地居民指出，這尊佛像在施工期間就多次發生意外，許多人認為，這是因為地基上曾有一座古老的宅院，而與這塊地相關的靈體可能對改變感到不滿。

寺院住持欽旺索（Wirachate Chinwangso）解釋，負責施工的僧侶是來自其他寺廟，事發時，佛像的模具是在混凝土灌注僅一天後就被移除。

欽旺索坦承，他對提前拆模感到擔憂，但施工的僧侶表示不用擔心，因為他們很有相關經驗；此外，另一座寺廟急需這些模具，所以加快了進度，才會釀成悲劇。

欽旺索否認意外與靈異現象有關，認為倒塌的原因是結構和施工程序的問題，但他也承諾會舉辦儀式驅逐惡靈，安撫當地居民的情緒。

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