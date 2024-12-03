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馬來西亞洪患淹出10萬災民　9州共34縣市受災

▲馬來西亞吉蘭丹州暴雨成災。（圖／路透）

▲馬來西亞暴雨成災。（圖／路透）

文／中央社

馬來西亞連日來因持續豪大雨引發洪患，目前災情持續好轉，大馬的國家災害管理局數據顯示，災民人數雖然下降，截至晚間8時仍有10萬人左右，受災範圍涵蓋9州共34縣市。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、中國報（China Press）等媒體報導，大馬目前有426個臨時收容中心，受災家庭有3萬1448戶，災民人數從下午的11萬9254人降到晚間8時統計的10萬6266人。

馬來西亞國家災害管理局數據顯示，這次災情範圍涵蓋9州共34縣市，包括吉蘭丹、登嘉樓、吉打、彭亨、柔佛、霹靂、麻六甲、森美蘭、玻璃市等州。

大馬副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）今天透過社群媒體臉書（Facebook）發文表示，這次災情最嚴重的是吉蘭丹州和登嘉樓州。

他指出，儘管目前各地災情有好轉跡象，仍需保持警惕並考慮安全因素，諸如即便水位逐漸下降，洪水仍可能遭到污染，如果不聽勸導在水中嬉戲或將身體接觸洪水，容易引發皮膚過敏、傳播疾病等健康風險。

吉打州也是受創嚴重的州之一，吉打州民主行動黨前州議員張開筆今天告訴中央社記者，首府亞羅士打（Alor Setar）地勢低窪，適逢海水大漲潮及大雨不斷，海水容易倒灌，迄今發生部分災情，特別是甘榜（Kampung，鄉村）地區較為嚴重，應妥善安置災民，衛生當局要防範洪水退去後可能發生傳染病。

大馬媒體報導，洪災死亡人數達6人，政府將撥款1億2000萬令吉（約新台幣8億4000萬元）的援助金，也有多家銀行提供紓困措施，協助災民減輕經濟負擔，及早恢復生計。

受到東北季風每年11月至隔年3月帶來豪雨的影響，馬來西亞每年都會出現洪患。大馬媒體11月底報導，洪水肆虐國內北部各州，有超過12萬2000人被迫撤離家園。

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