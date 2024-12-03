捍衛領土主權！　中國正式將黃岩島領海基線和海圖交付聯合國　

▲黃岩島。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸常駐聯合國副代表耿爽昨（2）日代表中國政府向聯合國代理副秘書長馬蒂亞斯交存《中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明》和相關海圖，該《聲明》及海圖將在聯合國網站公佈。此舉是依據《聯合國海洋法公約》，不僅是締約國履行義務，也是捍衛自身領土主權和海洋權益的正當之舉。

▲黃岩島領海基線示意圖。（圖／翻攝玉淵譚天）

大陸官方在11月10日發表黃岩島的領海基線聲明稱，中華人民共和國政府根據一九九二年二月二十五日《中華人民共和國領海及毗連區法》，宣佈中華人民共和國黃岩島的領海基線。黃岩島的領海基線為下列各相鄰基點之間的直線連線如下：

1.黃岩島1 北緯15°08.1′ 東經117°50.9′

2.黃岩島2 北緯15°07.4′ 東經117°50.8′

3.黃岩島3 北緯15°07.0′ 東經117°50.6′

4.黃岩島4 北緯15°06.6′ 東經117°50.2′

5.黃岩島5 北緯15°06.1′ 東經117°49.5′

6.黃岩島6 北緯15°06.3′ 東經117°44.2′

7.黃岩島7 北緯15°07.3′ 東經117°43.1′

8.黃岩島8 北緯15°12.7′ 東經117°42.6′

9.黃岩島9 北緯15°13.1′ 東經117°42.8′

10.黃岩島10 北緯15°13.4′ 東經117°43.3′

11.黃岩島11 北緯15°13.5′ 東經117°43.9′

12.黃岩島12 北緯15°13.5′ 東經117°44.4′

13.黃岩島13 北緯15°09.6′ 東經117°49.7′

14.黃岩島14 北緯15°09.0′ 東經117°50.4′

15.黃岩島15 北緯15°08.5′ 東經117°50.8′

16.黃岩島1 北緯15°08.1′ 東經117°50.9′

外界分析，在國際法的範疇中，領海基線對於國家的主權以及經濟海域等劃定具有指標性的意義，在南海持續爭議和衝突的情況下，大陸將爭端上升至法律戰，欲透過國際法的約束力來夯實基礎，為解決南海爭端做足準備。

▲大陸駐聯合國副代表耿爽。（圖／翻攝央視）

大陸聯合國代表團稱，黃岩島是中國固有領土，今年11月10日，中國政府根據《聯合國海洋法公約》等國際法及《中華人民共和國領海及毗連區法》，劃定並公佈黃岩島領海基線，「這是中國政府依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例。」

大陸聯合國代表團強調，根據《聯合國海洋法公約》，沿海國應將本國領海基線海圖或地理坐標表的副本交存於聯合國秘書長，「此次交存既是中國作為《聯合國海洋法公約》締約國履行公約義務的國際實踐，也是捍衛自身領土主權和海洋權益的正當之舉。」