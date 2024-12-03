　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

捍衛領土主權！　中國正式將黃岩島領海基線和海圖交付聯合國　

▲黃岩島全景。（圖／翻攝新華社）

▲黃岩島。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸常駐聯合國副代表耿爽昨（2）日代表中國政府向聯合國代理副秘書長馬蒂亞斯交存《中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明》和相關海圖，該《聲明》及海圖將在聯合國網站公佈。此舉是依據《聯合國海洋法公約》，不僅是締約國履行義務，也是捍衛自身領土主權和海洋權益的正當之舉。

▲黃岩島領海基線示意圖。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲黃岩島領海基線示意圖。（圖／翻攝玉淵譚天）

大陸官方在11月10日發表黃岩島的領海基線聲明稱，中華人民共和國政府根據一九九二年二月二十五日《中華人民共和國領海及毗連區法》，宣佈中華人民共和國黃岩島的領海基線。黃岩島的領海基線為下列各相鄰基點之間的直線連線如下：
1.黃岩島1 北緯15°08.1′ 東經117°50.9′
2.黃岩島2 北緯15°07.4′ 東經117°50.8′
3.黃岩島3 北緯15°07.0′ 東經117°50.6′
4.黃岩島4 北緯15°06.6′ 東經117°50.2′
5.黃岩島5 北緯15°06.1′ 東經117°49.5′
6.黃岩島6 北緯15°06.3′ 東經117°44.2′
7.黃岩島7 北緯15°07.3′ 東經117°43.1′
8.黃岩島8 北緯15°12.7′ 東經117°42.6′
9.黃岩島9 北緯15°13.1′ 東經117°42.8′
10.黃岩島10 北緯15°13.4′ 東經117°43.3′
11.黃岩島11 北緯15°13.5′ 東經117°43.9′
12.黃岩島12 北緯15°13.5′ 東經117°44.4′
13.黃岩島13 北緯15°09.6′ 東經117°49.7′
14.黃岩島14 北緯15°09.0′ 東經117°50.4′
15.黃岩島15 北緯15°08.5′ 東經117°50.8′
16.黃岩島1 北緯15°08.1′ 東經117°50.9′

外界分析，在國際法的範疇中，領海基線對於國家的主權以及經濟海域等劃定具有指標性的意義，在南海持續爭議和衝突的情況下，大陸將爭端上升至法律戰，欲透過國際法的約束力來夯實基礎，為解決南海爭端做足準備。

▲耿爽與美國代表在聯合國安理會會議上言詞激烈交鋒。（圖／翻攝央視）

▲大陸駐聯合國副代表耿爽。（圖／翻攝央視）

大陸聯合國代表團稱，黃岩島是中國固有領土，今年11月10日，中國政府根據《聯合國海洋法公約》等國際法及《中華人民共和國領海及毗連區法》，劃定並公佈黃岩島領海基線，「這是中國政府依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例。」

大陸聯合國代表團強調，根據《聯合國海洋法公約》，沿海國應將本國領海基線海圖或地理坐標表的副本交存於聯合國秘書長，「此次交存既是中國作為《聯合國海洋法公約》締約國履行公約義務的國際實踐，也是捍衛自身領土主權和海洋權益的正當之舉。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
小六生遭警帶走　家長申請「教師不當管教」調查
18歲女護專生遭撞亡　校方：她是班上開心果
劉雨柔被爆分手球星　297字開罵：賤人
安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天
為中風嬤選擇念長照...18歲女護專生車禍亡　阿嬤悲求見最後
快訊／大逆轉！彰化警輕生亡　家屬發聲：無關霸凌
林靖恩賣了李坤城房產　「10年超爽月領金額」曝光
快訊／電腦王阿達、瘋先生遭刑事局逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

童祥苓逝世享壽89歲　演出樣板戲《智取威虎山》聞名

歐盟對華電動車徵高關稅　王毅：要公平競爭不是零和博弈

捍衛領土主權！　中國正式將黃岩島領海基線和海圖交付聯合國　

秘方治百癌？武當山「藥王谷中醫」開1個月15人病逝　當局要查了

陸生口出「中國台北隊」　馬辦：別為難大學生

立陶宛「驅逐」中國外交人員　陸外交部：是粗暴挑釁

強烈不滿堅決反對！　陸國防部批美對台軍售：一向惡名昭著

楊倩體驗射氣球「奪冠」　大獎抱走這個

只需1hr！韓國流行「週五下班飛中國」　上海遊訂單暴增178%

立陶宛驅逐3名中國外交人員　陸外交部：對粗暴挑釁行徑強力譴責

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

【泰格與雪兒】憑實力單身

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

陸生稱中國台北遭批「吃豆腐」　馬辦：法規不同、別針對女大生

周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生 判刑3月｜20241202 ET午間新聞

童祥苓逝世享壽89歲　演出樣板戲《智取威虎山》聞名

歐盟對華電動車徵高關稅　王毅：要公平競爭不是零和博弈

捍衛領土主權！　中國正式將黃岩島領海基線和海圖交付聯合國　

秘方治百癌？武當山「藥王谷中醫」開1個月15人病逝　當局要查了

陸生口出「中國台北隊」　馬辦：別為難大學生

立陶宛「驅逐」中國外交人員　陸外交部：是粗暴挑釁

強烈不滿堅決反對！　陸國防部批美對台軍售：一向惡名昭著

楊倩體驗射氣球「奪冠」　大獎抱走這個

只需1hr！韓國流行「週五下班飛中國」　上海遊訂單暴增178%

立陶宛驅逐3名中國外交人員　陸外交部：對粗暴挑釁行徑強力譴責

少年陳傑憲赴日追夢幕後推手曝光　陳德華讚他「有領袖氣質」

人妻超愛鳳梨！婆婆狂買餵食「害她子宮外孕？」　婦產醫神解

婚禮當晚「新娘穿白紗」遭酒駕撞死！　美肇事駕駛被判25年

保障勞工、公務員　民眾黨擬訂反霸凌專法：草稿已完成

陸生團參訪遇抗議　台大生舉牌「分享6件事」：親，民主是好東西

海巡東部分署副分署長履新！　王寳庭歷練完整操守能力俱佳

南韓國防部欲擴大間諜罪適用範圍　以完善強化國安法制

童祥苓逝世享壽89歲　演出樣板戲《智取威虎山》聞名

獨／就安基金濫花8千萬揭秘　從咖啡豆、清垃圾到網軍都是它埋單

Jaguar前衛概念車Type 00登場！首款「電動4門GT轎跑」明年底上市

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

大陸熱門新聞

馬龍到場「先拿飲料」　一眼看中這一杯

韓國流行「週五下班飛中國玩」

秘方治百癌？武當「藥王谷中醫」開1個月15人病逝

陸生口出「中國台北隊」　馬辦：別為難大學生

楊倩體驗射氣球「奪冠」　大獎抱走這個

立陶宛驅逐3名中國外交人員 陸外交部：對粗暴挑釁行徑強力譴責

陸外交部：立陶宛驅逐人員是粗暴挑釁

捍衛領土主權！ 中國正式將黃岩島領海基線和海圖交付聯合國　

挑戰零下20度直播露營！陸網紅「陳屍車內」

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

強烈不滿堅決反對！ 陸國防部批美對台軍售：一向惡名昭著

老公染色體與自己一樣！　夫妻變「姐妹」真相太絕望

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

最萌身高差！176cm白俄美女嫁158cm男子

更多熱門

相關新聞

梅克爾指中多邊主義「說說而已」　綠舉馬英九喊兩岸關係相信習近平

梅克爾指中多邊主義「說說而已」　綠舉馬英九喊兩岸關係相信習近平

一向持友中立場的德國前總理梅克爾出版個人回憶錄「自由」，書中談到與中國國家主席習近平之間存在根本分歧；並批中方持續在南海擴張，引發周邊國家反對，也拒絕與台灣尋求解決方案，中國多邊主義信念「只是嘴上說說而已」。民進黨中國部今（28日）則表示，中國說謊劣跡可說是罄竹難書，根本就是「國際詐騙慣犯」，前總統馬英九卻稱「就兩岸關係而言，必須相信習近平」，呼籲國民黨切勿為了一時的政治紅利，淪為中共對台統戰的「棋子」。

G7外長會議聯合聲明　強調台海和平重要性

G7外長會議聯合聲明　強調台海和平重要性

中共擬再啟「聯合利劍C」軍演　以賴清德出訪為藉口劍指美國

中共擬再啟「聯合利劍C」軍演　以賴清德出訪為藉口劍指美國

王毅：領土和海洋爭議應由當事方協商解決　非按盟友「劃線」

王毅：領土和海洋爭議應由當事方協商解決　非按盟友「劃線」

中國海警船再擾金門海域　海巡署強勢驅離

中國海警船再擾金門海域　海巡署強勢驅離

關鍵字：

黃岩島領海基線國際法南海領土主權

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

「台大宅王」行徑變態恐怖　性侵女友拍裸照

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」去世

女兒出道！　AV女優引退了　

今年冬天恐更冷　原因曝光

12國研究揭5類人「幸福感排行」！打臉不婚不生幸福一生

「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角

劉雨柔2原因切心分手！　球星男友和前女友勾勾纏

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

【泰格與雪兒】憑實力單身

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面