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王毅：領土和海洋爭議應由當事方協商解決　非按盟友「劃線」

▲大陸外交部長王毅26日以影片方式向第五屆「海洋合作與治理論壇」發表致辭。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部長王毅26日以影片方式向第五屆「海洋合作與治理論壇」發表致辭。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外交部長王毅今（26）日透過影片方式向第五屆「海洋合作與治理論壇」開幕式發表致辭。他強調，涉及領土和海洋權益的具體爭議，應當由直接當事方通過友好協商和平解決，而非執意「按盟友劃線」。

王毅提出三點建議。第一，推進海洋高質量可持續發展。他說，海洋發展應當以普惠全人類尤其是發展中國家作為價值取向，以人類與海洋生態環境和諧共生為內在要求，不斷拓展海上務實合作，充分發掘海洋潛力。中方願意與各國分享海洋發展領域的成果和經驗，高質量共建21世紀海上絲綢之路。

第二，維護普遍持久的海洋安全。王毅強調，涉及領土和海洋權益的具體爭議應當由直接當事方通過友好協商和平解決，包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法以及《南海各方行為宣言》必須得到恪守。

王毅接著說，「任何不分是非曲直，執意按盟友劃線的做法都不得人心。任何罔顧基本事實，假借法律名義，侵犯他國主權權益的行徑，都將以失敗告終。中國願意同有關國家一道，通過談判協商處理好涉海分歧，維護海上和平穩定，推進海洋的持久安全。」

第三，促進全球海洋文明交流。王毅稱，應當尊重參與全球海洋事務的各種文明，打破少數國家對傳統話語體系的壟斷，抵制以意識形態劃分陣營，拉幫結夥搞對抗的做法。中方願意與各方加強海洋人文交流合作，共同傳承海洋文明、創新海洋理念，推動形成符合時代發展潮流的全球海洋文明觀。

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