長得帥、賺很多都沒用！妹子曝完美男友「必備1條件」　全場狂搖頭

▲原PO分享擇偶條件。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少人會列出交往條件，希望可以找到理想的對象，一名女網友分享尋找另一半的經驗，要選擇會為自己付出的人，長得帥沒用，賺很多也沒用，「不花在你身上都等於0」。貼文卻遭網友砲轟，感情是要雙向付出的，只有一方努力是沒用的，「妳只是想要一個工具人，醒醒」。

一名女網友在Dcard發文，「男友就是要選會為自己付出的」，單身時她偶爾會透過交友軟體與男生約會，並發現男生對待她的態度差異很大。有些男生會選擇與她在集合地點碰面，而有些男生則非常紳士，會主動詢問她方便在哪裡，甚至提議「我去載妳就好了」。

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在眾多追求者中，最終選擇了對她最好、最用心的那位男生，原PO強調，也考量了情商、脾氣、內在價值觀與品德，例如在她犯蠢時不會發脾氣；約會或出遊時主動接送；對店員態度客氣；外出旅行時會想到她，為她帶回禮物；對父母孝順有禮貌，對朋友樂於助人，還懂得照顧身邊的人，而最重要的是，兩人對未來的規劃有共識。

她提到，以前交過的男友中，有比現任更有錢、更帥的，但這些條件都比不上現任的用心與善良，「男生長得帥沒用、賺很多也沒用，這些都是他自己一個人好，跟你半毛關係都沒有 」。她相信，願意把心力和資源投注在女友身上的男生，是可以走一輩子的，「秉持著這樣的擇偶標準，真的太難遇到渣男了」。

貼文一出，網友狂搖頭，「那是妳運氣好，有些人交往前好，交往後爛透了」、「小妹妹妳太單純了，有些人開車接送只是方便去摩鐵」、「問題是太多男生付出之後被當成舔狗或工具人」、「重點，妳在這段感情中有回饋嗎，如果只希望別人單方面為妳付出那還是放過他吧」。