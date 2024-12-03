台灣《黑白大廚》對決　白廚師黃宇威奪冠！金度潤也喊讚

▲《黑白對決》廚藝賽事前三名選手與阿基師(左2)、金度潤主廚(右3)、豆府吳柏勳董事長(右)合照。（圖／豆府餐飲集團提供）

記者楊熾興／桃園報導

隨著綜藝節目《黑白大廚》成為全球現象級熱議話題，各類烹飪賽事也受到前所未有的矚目。今年由「豆府餐飲」集團舉辦的《黑白對決》廚藝賽事，2日在桃園市中壢區萬能科技大學萬芳樓舉行，由白廚師黃宇威的「燉豬肉豆腐金磚」以絕佳創意與細膩技術奪冠，抱走10萬元獎金，連評審阿基師及遠從韓國台臺的南韓「白廚師」金度潤都認為，黃宇威有星級主廚實力。亞軍則是由學生主廚曾冠富摘下；贏得季軍的選手則是白廚師張俊彥。

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▲《黑白對決》廚藝賽事選手黃宇威奪冠作品《燉豬肉豆腐金磚》。(圖／豆府餐飲集團提供)

《黑白對決》廚藝賽事，吸引全台各地的專業廚師以及學生廚師，端出自己最拿手的料理，競逐此次賽事最高榮譽；經過初賽評選，共有六位專業廚師、以及六位學生廚師進入十二強的總決賽，在12月2日總決賽中，白廚師黃宇威，最終從十二位選手中脫穎而出贏得冠軍，直接抱走10萬元獎金，其「燉豬肉豆腐金磚」作品更展現出絕佳創意與細膩技術，讓金度潤主廚都嘆為觀止；亞軍則是由學生主廚曾冠富摘下；贏得季軍的選手則是白廚師張俊彥，第二名、第三名得獎者均可獲得濟州航空贊助的台灣至韓國單人來回機票乙張。阿基師、金度潤一致認同 摘冠選手絕對有星級主廚實力。

▲金度潤專為豆府餐飲集團量身打造的『手切白灼豬五花』。(圖／豆府餐飲集團提供)

「豆府餐飲」集團董事長吳柏勳表示：「觀賞《黑白大廚》實境選秀節目後，我覺得身為餐飲業模範生的「豆府餐飲」集團絕對有能力成為餐飲業的先驅，建構一個廚藝舞台，讓更多優秀的廚師們有機會站上舞台圓夢和亮相，所以促成這一次《黑白對決》廚藝賽事。」

賽事邀請來自台灣和韓國的頂尖評審，一位是曾獲得米其林一星殊榮，也是Netflix料理實境選秀節目《黑白大廚：料理階級大戰》人氣主廚金度潤。另一位則是曾任中華民國國宴主廚的阿基師。二位評審雖然見長於不同文化的料理，但對於料理在擺盤品味、口感細緻度以及完成度卻極度嚴苛，長達90分鐘的比賽，兩位評審一致認同黃宇威選手精湛的廚藝，金度潤更在現場大讚該位選手前途無量，有星級主廚架式和實力。

金度潤主廚所經營的「潤首爾」（YUN SEOUL），不但連續3年摘下米其林一星，其料理更被米其林大讚是「韓國料理中罕見的精準和大膽」。此次能登台擔任「豆府餐飲」集團的客座主廚，直接為「豆府餐飲」集團量身打造的『手切白灼豬五花』。該料理強調「原食材」運用，將韓式料理賦予全新風貌！將豬五花放入由多種辛香料熬煮的秘製高湯中悶煮多時，再搭配由特製醬汁，豬五花的鮮甜味入口就吃得到。也將於12月10日於「豆府餐飲」集團旗下「涓豆腐」等餐廳和大家見面。」