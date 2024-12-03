秘方治百癌？武當山「藥王谷中醫」開1個月15人病逝　當局要查了

▲武當山「藥王谷中醫館」聲稱有治癌秘方能醫百癌。（圖／翻攝自新京報）

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大陸山東省青島市女子王曉英先前無意間獲悉，十堰市武當山「藥王谷中醫館」利用抗癌大師、治癌秘方、抗癌治癒率超80%等字眼做宣傳，於是便帶著罹患癌症的哥哥，不遠千里從青島趕到武當山就診，「沒有哪個癌症患者和家屬看到這個信息不心動」，不料哥哥才服藥沒多久，病情就突然加重，最終不幸病逝。

《新京報》報導，在「藥王谷中醫館」內，不管患者得了哪種癌症，都必須先接受7天的梅花針灸治療，中醫診脈後拿取秘方藥，而後回家遵醫囑服藥即可。王曉英說，哥哥服用秘方藥後出現身體無力、腹瀉反應，正規醫院檢查發現出現肝腹水現象，入院治療1個多月後，哥哥就不幸去世。

經武當山旅遊經濟特區衛健局調查統計，從2024年4月18日開診至5月31日停業，曾於藥王谷中醫館就診的患者共392人。據病友或家屬提供的信息顯示，包括王曉英哥哥在內，就診的患者中已有15人去世，20人病情加重。

在患者及家屬的持續舉報中，武當山旅遊經濟特區市場監管局、衛健局展開聯合調查。市場監管部門經調查，發現藥王谷中醫館存在虛假宣傳，以及未依照規定對藥品購進、調配環節進行記錄保存的違法行為，作出責令停止違法行為，罰款人民幣29萬6000元（約新台幣132萬元）的行政處罰。

衛健局調查發現，該中醫館存在醫生開展診療活動未依照規定填寫處方、門診病歷等資料，使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作的違法行為，作出警告並罰款人民幣12萬1000元（約新台幣54萬元）的行政處罰。市場監管局認為，涉事中醫館涉嫌刑事犯罪，目前案件已移送公安部門。武當山旅遊經濟特區公安局證實，藥王谷中醫館已被立案偵查。

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