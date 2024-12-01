世界兒童畫展台東巡迴展暨頒獎典禮落幕　饒慶鈴讚藝術饗宴

▲「世界兒童畫展台東巡迴展暨頒獎典禮」落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府與中華民國兒童美術教育學會共同主辦第55屆世界兒童畫展，1日台東縣長饒慶鈴與藝文界人士齊聚台東縣藝文中心，以頒獎典禮慶祝巡迴展圓滿落幕。饒慶鈴表示這是一場藝術饗宴，是國際文化交流的重要平台。來自全球39個國家的兒童藝術家，以充滿童趣作品，透過畫筆傳遞心聲，向世界展示純真的內心世界，編織出一幅幅色彩斑斕的文化圖景，令每一位觀者讚嘆不已。

台東縣政府指出，第55屆世界兒童畫展來自美國、日本、馬來西亞、瓜地馬拉等39個國家參加，收到國內5萬多件、國外1萬多件作品報名。經過評選，最終選出國內特優獎83件、優選獎249件，國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件。世界兒童畫展台東巡迴展12月1日落幕，隨後展覽將轉往新加坡展示。

頒獎典禮上，縣長饒慶鈴及貴賓表彰29位來自花東地區的學童。其中，金峰鄉新興國小方柏均同學獲全國特優殊榮，並代表獲獎者致詞，分享創作心得。這次畫展和頒獎典禮，展示兒童對藝術的熱愛和天賦，促進國際文化交流，為未來藝術發展奠定基礎。

世界兒童畫展是國際藝術文化交流的重要平台，集結有熱情有興趣的學童參加。台東縣政府重視並推動藝術教育，讓每位孩子在藝術的世界中綻放。饒慶鈴強調，藝術教育對兒童發展具有深遠影響，透過藝術，孩子學會觀察、表達和創造，在國際展覽的參與過程中，體會多元文化價值與美麗。