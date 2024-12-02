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任林首辦「人生自傳書成果展」！陪伴熟齡寫出第三人生好風景

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▲ 任林教育基金會首度舉辦「人生自傳書成果展―我閃亮的日子」。（圖／任林教育基金會提供）

生活中心／綜合報導

｢熟齡書寫人生幸福第二高峰！｣任林教育基金會首度舉辦「人生自傳書成果展―我閃亮的日子」，11月30日在臺灣當代文化實驗場―多功能廳展出，現場分享15位熟齡學員的人生故事，透過熟齡學員的人生故事，展現如何以書寫療癒自我與修復家庭關係等，邁向人生幸福的第二高峰。現場邀請心理健康聯盟代表邱淑媞教授、壯世代學院吳春來院長、台灣社會企業創新創業學會吳思華理事長、台北市議員曾獻瑩、台北市議員吳世正等出席致詞並體驗觀展。

活動現場發表15位熟齡學員的人生故事與策展體驗，迎賓展區展示｢任林幸福學｣，呈現任兆璋修女與林美智老師的人生幸福引導著作，並展示多位人生自傳書的成果。上半場開幕，任林教育基金會王進財董事長開場分享：｢從愛自己、愛家人、愛生命開始，任林陪伴熟齡朋友回顧自己的第一人生與第二人生，陪寫人生自傳書，寫出第三人生好風景。｣壯世代學院吳春來院長認為：｢邁入超高齡社會，我們鼓勵壯世代全民立傳，世代共榮，為下一代示範，傳承優質熟齡人生。｣心理健康聯盟代表邱淑媞教授提及：｢服務熟齡健康幸福貢獻到老是趨勢，以人生自傳書回顧自己的精彩人生，從身心靈社會多元面向，鼓動幸福的翅膀。｣

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▲ 現場分享15位熟齡學員的人生故事。（圖／任林教育基金會提供）

活動下半場，台灣社會企業創新創業學會吳思華理事長分享：｢人生經驗累積的智慧對整個社會很有幫助，終身學習就是自我修練的過程，人生自傳書讓第三人生更燦爛更輝煌。｣台北市議員曾獻瑩認為：｢親身體驗本次成果展，感受到人生自傳書是傳家之寶，每個人的回憶實在珍貴無價，對於家人、家族與人生閱歷是無價之寶，任林人生自傳書服務非常值得推廣。｣台北市議員吳世正說道：｢大歷史是由每個人的小歷史所累積起來，透過每個人的自傳可以瞭解這個時代真實的面貌，每個人生自傳故事都有所啟發，可以療癒更多的人們，本次人生分享實在令人感恩感動。｣此外邀請台北市社會局姚淑文局長指導，見證熟齡朋友如何突破自我、書寫第三人生的好風景，期望攜手任林推廣人生自傳書服務，鼓勵更多熟齡朋友報名2025雙北世界壯年運動會。

任林幸福服務中心舉行「人生傳承與傳愛」祝福儀式，參展人梁美霞現場揮毫書寫｢愛傳承，傳承愛｣等祝福題字，以公益春聯以愛傳愛；還有現場表演，參展人鄭瑩華帶來口琴組曲表演、參展人呂福南以手語表演｢掌聲響起｣等人生音樂欣賞。任林幸福服務中心從北台灣(台北)、中台灣(台中)到東台灣(花蓮)，向各地傳遞溫暖，深化家庭幸福的影響力。任林主張｢一人改變，全家改變｣，致力推廣「學幸福」的重要價值，幫助熟齡者發展第三人生的新舞台。今年的成果展標誌著基金會在推動熟齡族群生命價值重建上的重要里程碑，藉由這些閃耀的人生故事，呼籲社會重視熟齡壯世代的生命潛能與價值。

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▲ 藉由這些閃耀的人生故事，任林呼籲社會重視熟齡壯世代的生命潛能與價值。（圖／任林教育基金會提供）

今年任林教育基金會揭曉2023年社會投資報酬率為5.46，「社區讀書會」與「人生自傳書」在社會福祉領域具有卓越成效；每支持任林一元，可擴大5倍家庭幸福影響力。成立於2001年的任林教育基金會，專注於提升台灣家庭幸福感，23年來服務逾18萬戶家庭。近年來，基金會聚焦熟齡族群，推動「人生自傳書」服務計畫，透過書寫幫助熟齡者重新審視生命價值，進而培訓陪寫員，為壯世代打造嶄新的生活舞台。

｢任林為您擴大5倍家庭幸福影響力！｣邀請各界重視｢家庭幸福感｣的愛心夥伴，行有餘力，歲末年終傳遞｢以愛傳愛｣的感動力量，定期定額捐贈支持｢任林永續幸福基金｣線上捐款: https://pse.is/65gt7n；任林教育基金會也將為企業主提供企業ESG永續專案與家庭幸福影響力專案，期盼攜手各界，共同為提升台灣的家庭幸福影響力盡一份心力，相關專案請洽詢任林永續幸福服務專線（02）2778-0703#23。
 

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