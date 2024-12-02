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雙12開打搶攻三大消費需求　優惠好物懶人包快收下

東森購物25週年慶（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網ET mall全站歡慶25週年慶。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／綜合報導

錯過雙11和黑五購物節優惠沒關係，東森購物網25週年慶與momo、樂天市場、Yahoo奇摩購物雙12活動，續推促銷接力年末購物潮，針對生活用品、3C家電祭出超值優惠外，這波檔期更是看準冬季保暖、交換禮物、年終送禮等需求，特別精選多樣夯品最低下殺3折起，除了便宜買，也可以趁機犒賞自己，滿足購物慾又省荷包。

東森購物網ET mall在今年雙11檔期衝買氣，其中，保健、服飾、美食三大品類賣最好，華陀芸香金盞花PLSHA葉黃素、PP石墨烯全新高效智能修復衣、萬歲牌堅果補給隨行包東森聯名款分享組等商品都很熱賣。延續熱度，同時迎來25週年慶，全站即日起大放送，祭出不限金額週週抽25%樂透金回饋、7-ELEVEN取件送中杯熱美式、累積滿額送東森嚴選福箱、抽東京雙人來回機票等多重好康，省荷包鎖定衛生紙、洗衣精、牙膏等日用破盤下殺，一次囤起來最划算，其他精選如LENOVO聯想14吋文書筆電直降3千、PS5 Pro主機現貨直接出，都能把握入手。

年末之際想再狂買一波的人，momo瞄準12月降溫保暖、節慶送禮、初冬時尚三大消費需求，雙12祭出全站商品5折起優惠，像是OSIM暖摩枕、理膚寶水B5修復禮盒、未來美早C晚A好評囤貨組、LEVIS經典牛仔外套等都有下殺，暖身慶期間再推連續9天「雙品類日」，每日兩大品類輪番推出爆殺商品，12/1～12/9依序為「家電下殺日&日用婦幼日」、「爆殺3C日&休旅育樂日」、「日用婦幼日&美妝保養日」、「休旅育樂日&爆殺3C日」、「家居餐廚日&保健樂活日」、「美食吃貨日&家電下殺日」、「美妝保養日&流行時尚日」、「保健樂活日&家居餐廚日」以及「流行時尚日&美食吃貨日」，指定日期再抽KYMCO機車、Apple Watch。

momo雙12（圖／momo提供）

▲momo雙12開跑暖身慶，祭出全站最高15%回饋，下單再抽「機+酒」。（圖／momo提供）

樂天市場強打「雙12年終禮物季」，12/2起至12/13上午9時59分止，天天發放千萬優惠券，最高現折300元，並聯合各大品牌祭出天天驚喜價3折起、樂天點數10倍送無上限、超取免運、免費抽好禮、信用卡回饋等多重優惠，集結美妝時尚、3C家電、人氣美食、保暖居家、保健婦幼、日本好物等類別，如Kiehl's激光極淨白淡斑精華，2入原價4,960元，雙12限定1,198元，等於只要2.4折超狂優惠，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露原價4,350元，特價1,199元，下殺2.8折，卡詩黑鑽逆時玫瑰香氛露不到半價即能入手。

隨著氣溫驟降，換季汰換需求增，帶動「居家生活用品」、「3C消費電子商品」與暖胃「美食」成為民眾購物鎖定目標。Yahoo奇摩購物雙12搶攻保暖商機，超夯保暖The North Face機能外套只要2,999元、冬季防寒科技棉羽絨服寬鬆長袖外套下殺25折，免千元無痛入手、100%天絲床包組優惠只要3折價，首波暖慶活動於12/2起至12/8祭出全站5折起，三星、BHK’s、adidas等大牌則是每日接棒下殺。

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