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中華隊「戰術手腕」曝光？蔡其昌：不是家正的手手！2萬人放大驚呆

▲▼ 。（圖／翻攝tsaimimi0416）

▲蔡其昌曬出戰術手腕，結果竟是飲料的菜單。（圖／翻攝tsaimimi0416）

網搜小組／劉維榛報導

12強比賽中，經典一幕就是教練拿著情蒐圖，身邊圍著球員緊盯，讓球迷笑虧猶如在訂手搖飲。此外，任何鬼神配球都能掌握的「心靈捕手」林家正，也不時在手上護腕查看情資，幫助他精準配球，中職會長蔡其昌則秀出「戰術手腕」的照片，結果一看上面竟是飲料Menu，更笑稱「這個不是家正的手手！」

蔡其昌在Threads上傳一張「戰術手腕」照片，但放大上面的文字，竟是兩排手搖飲料名稱，包括莊園紅茶、四季春茶王、炭焙鐵觀音、英式鮮奶可可拿鐵等。蔡其昌也隨即笑稱，「感覺大家喜歡這個版本的戰術護腕，再次提醒，這個不是家正的手手！」

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底下引來2.3萬人笑虧，「我以為上面會寫戶鄉翔征、24歲／A型／牡羊座／187公分／84公斤喜歡睡覺」、「很幽默捏，差點以為是配球小抄，結果是飲料單」、「明明知道我想看的是家正的手手」、「以為是什麼國家隊機密，我還放大認真看」、「感覺情蒐資料字也這麼小，家正的視力一定很好」、「這護腕非常『台灣』」、「明明就還有下一頁，家正有翻面哦」、「有雞排頁面嗎」。

事實上，中華隊能奪冠，除了場上球員是大功臣，背後更情蒐團隊更是功不可沒，蔡其昌透露「情蒐小組從1個人、3位分析師，一直到比賽正式開始，擴增到20多人的團隊，除了選手像林瀚、昇峰、瑞昌，還有一大堆台大博士，來做數據上的分析。」

蔡其昌直言，「我們過去也有情蒐，但從頭到尾就3-5人，資訊、數據都不足，隨著科技發展，我們運用大量數據，而它會顯示出一種統計學的概念，例如這個投手投球的形態，當他兩好球取得優勢的時候，就會配哪顆球來引誘你，讓你三振出局，所以用這種機率的概念來告訴選手，等下碰上他時，大概會在什麼情況下，遇到何種狀況；而情蒐對方打者就是給投手用的，這時捕手最辛苦，因為他必須要熟記每個打者的特性。」

蔡其昌也稱讚，「家正是個聰明又認真的人，他把資料做得很齊全，常常要配球，然後告訴投手怎麼投。我覺得我們的鐵牛棚，應該至少有一半功勞要感謝家正這個捕手的引導，當然培峰也引導得很好，不過投手功勞也很大，如果狀態不好，投不出適合的球路，有情蒐也沒用。」

▼蔡其昌直呼，鐵牛棚有一半的功勞要感謝林家正的引導。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽，吳俊偉(右)與林家正(左)。（圖／記者李毓康攝）

▲▼12強官辦熱身賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

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