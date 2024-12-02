返美國前！林家正「出沒1地方」買貼紙　讓外國人知道台灣國旗

▲林家正超級愛國。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊12強奪冠已過一周，不少人仍沉浸在喜悅裡，重播賽事之餘，還深挖各種經典角度。日本導播也捕捉到「心靈捕手」林家正上場打擊時，腳上護具特別有巧思，有個台灣小國旗顯示他愛國的心。對此，本尊透露，每次返美前都會去文具店買國旗貼紙，讓外國人了解台灣國旗面貌。

台日冠軍大戰中，林家正率先開轟，一支陽春砲幫助中華隊先馳得點奪下第1分，替中華隊拿下奪冠氣勢，有球迷愛暈直呼，他腳上的護具繡有台灣國旗，「日本導播有take啊～很認真看球賽，也很認真看家正」、「家正在國外讀書長大，難得這麼有心」、「球員愛台灣的心表現在各種小細節裡，隊長的手勢也是」。

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據《自由時報》報導，林家正透露，他每次返回美國都會到文具店一趟，要買台灣國旗貼紙，並貼在球具上，如此一來就能讓外國人知道台灣國旗的模樣，自認感到特別有意義。

如今他圈粉無數，一票家正婦都想送禮物給他，林家正透過管理員發文感謝球迷的愛戴，禮貌婉拒直呼「與其錦上添花，不如雪中送炭」，希望大家把要買小禮物的錢轉換成為對任何正式立案弱勢、社會福利機構的小額捐款。

管理員表示，如果真要寄什麼給林家正，就把捐款收據拍個照私訊粉絲專頁即可。

底下萬名網友紛紛大讚，「超棒，我覺得真的很好的想法」、「每天都想看家正的新聞、會有充電感耶」、「可以把這份愛傳遞給小球員，很多少棒球隊資源缺少，還在用舊的護具球棒等」、「怎麼會想到收捐款的收據，也太可愛了吧」、「叫人怎能不愛他～滿滿的正能量」、「支持！很善良又霸氣的男人」。

▼林家正護具上的國旗，是在文具店買的。（圖／記者李毓康攝）

