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台日大戰失3分！林家正「雙手搭肩陳柏清」長談曝光：你就放心丟

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清。（圖／記者李毓康攝）

▲「隱藏功臣」之一陳柏清。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊12強一路過關斬將奪冠，每場賽事都有讓人動容的插曲！先發最多場的陳柏清是「隱形功臣」，回顧預賽中的台日大戰，他僅投3.1局失掉3分，被鏡頭捕捉到「心靈捕手」林家正搭著陳柏清的肩膀，兩人長談了好一會兒，引發球迷好奇不已。對此，林家正親吐，要陳柏清專注在他的手套上，享受當下很重要。

回顧這場台日對戰，陳柏清前兩局並未被敲安打，但日本隊利用防守失誤與高飛犧牲打先馳得點。最終此役主投3.1局，被敲2支安打包含1支全壘打，失3分中有2分自責分。

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比賽換局時，轉播鏡頭也捕捉到一畫面，林家正伸出雙手搭在陳柏清的肩膀並長談了一會兒。根據《自由時報》報導，林家正親吐說了哪些話，陳柏清反映他投球時身體跟不上手，於是林家正要他專注在這顆球就好，「壘上有人你就放心丟，專注在我的手套上，不用想說投球動作或壘上有人要怎麼顧，專心在對決上就好。」

▲中華隊捕手林家正。（圖／記者林敬旻攝）

▲心靈捕手林家正。（圖／記者林敬旻攝）

而中華隊一路打進4強複賽，為了把王牌林昱珉換到冠軍戰，陳柏清在沒有休息的情況下，臨危受命再度擔任先發投手，無奈開局就丟失4分退場，同樣鏡頭也拍到，陳柏清帶著沮喪神情回到休息室，所幸學長們都給打氣，林家正馬上給予暖心安慰，陳傑憲也上前聊聊天。

針對外界擔心陳柏清信心受創，曾豪駒給予鼓勵，「我相信這場比賽對他來說是養分，能把經驗帶回去，成為明年最好的養分。當你低潮時，低潮就是你未來高峰的基石，只要撐過這段時間，就是他成長的時候。」

如今中華隊靠實力奪冠，陳柏清感性向大家致謝，「入選了12強，是我人生中第一個一級國際賽，當然也有很多聲音，我只是把自己該做的事情做好，能幫助球隊，我就是全力以赴，也知道自己不足的地方去做修正改進，從哪裡跌倒就要從哪裡站起來，這個賽事讓我更知道自己該做些什麼，一直向前走向前看，前面的路還在等著我去挑戰，你們都是我的貴人也是幸福的孩子。」

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