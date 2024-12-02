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網傳「吃超商麵包會傷身」　事實查核中心：錯誤訊息

▲麵包。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網傳超商麵包吃了會傷身，台灣事實查核中心澄清是錯誤訊息。（圖／Pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

近期在社群平台瘋傳「吃超商麵包會傷身」的影片，宣稱「千萬別吃超商麵包，因為有脂肪酸甘油酯及麥芽糊精很傷身」、「添加物讓超商麵包可以放3天不會壞」等內容。對此，台灣事實查核中心澄清，此為錯誤訊息，麵包內的脂肪酸甘油酯及麥芽糊精是合法添加物且含量低。食農專家韋恩也說，超商麵包可在貨架上久放，是很多食品科學的應用，比起夜市麵包更令人安心。

台灣事實查核中心指出，影片宣稱超商麵包含有脂肪酸甘油酯及麥芽糊精很傷身，超商麵包可以放3天就是因為有這些添加物，此說法過度誇大，會引人恐慌。

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查核中心向醫生、營養師查證指出，脂肪酸甘油酯及麥芽糊精是合法且不具防腐效果的添加物，前者為乳化劑，可幫助油水融合，後者則有促進麵糰發酵的作用。

查核中心向營養師查證指出，脂肪酸甘油酯及麥芽糊精在麵包裡的用量極少，正常飲食下不至於影響健康，此外，超商麵包可以保存2到3天的原因是包裝加氮充填，抑制細菌孳生，麵包可保存較久，並不是因為添加脂肪酸甘油酯或麥芽糊精。

農業粉專「韋恩的食農生活」也指出，超商麵包之所以可以放在架上賣比較久的時間，背後是用了很多食品科學，也就是所謂的「柵欄效應」，用不同的因子團隊合作來共同對抗細菌或是黴菌的生長，因此可以不用防腐劑。

韋恩進一步指出，麵包烤製過程經過200度以上的高溫，可以殺滅大多數的微生物，而超商麵包有密封包裝，可防止微生物再跑進去，這是一般麵包店沒有的。

此外，包裝內還有充氮氣或充二氧化碳，避免需要氧氣的黴菌生長，也可以減少氧化作用，保持比較新鮮的風味，另一方面也控制濕度，微生物比較不容易生長，「比起夜市麵包，超商麵包反而安心多了。」

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