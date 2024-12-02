狗狗搭機竟「脫韁越獄」　流浪9天狂走10公里！機場關閉2跑道協尋

▲在巴黎機場逃脫的阿瑪爾卡被找回後，主人米薩緊緊地將牠抱入懷裡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴黎戴高樂機場（CDG）上個月發生了一起意外，一隻名叫阿瑪爾卡（Amalka）的情緒支持犬（又稱心靈輔導犬）意外逃脫，迫使機場短暫關閉2條跑道，並展開為期9天的搜尋行動，最後才在11月28日成功尋獲狗狗。這起事件不僅牽動機場運作，也吸引了人們的大量關注。

據外媒報導，這起事件發生於11月19日。當時，阿瑪爾卡被主人安置在貨艙，陪同主人搭乘法國航空從維也納前往巴黎。然而，阿瑪爾卡抵達後，居然趁著工作人員卸貨時逃脫。機場當局隨即展開大規模搜索行動，冒著夜色尋找狗狗的蹤影，甚至還出動無人機監控，可惜仍無所獲。

▲法航四處分發協尋阿瑪爾卡的海報。（圖／翻攝自X）

法國航空為阿瑪爾卡的主人米薩（Míša）入住附近飯店，並協助分發尋狗海報，甚至還在26日的非尖峰時段暫時關閉2條跑道，以加快找到阿瑪爾卡的速度。經過各方的努力，這隻逃脫的狗狗終於在11月28日於距離機場10公里外的公園被尋獲，結束了這場令人揪心的搜救行動。

現場畫面顯示，米薩與愛犬團聚後，激動地擁抱著阿瑪爾卡，而狗狗則搖著尾巴表現出同樣的喜悅。法國航空隨後發布聲明，對這起意外圓滿落幕感到欣慰，並確認米薩和阿瑪爾卡很快就會繼續他們的旅程。

▼阿瑪爾卡脫逃後在雪地奔走的畫面。