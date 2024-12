狗狗搭機竟「脫韁越獄」　流浪9天狂走10公里！機場關閉2跑道協尋

▲在巴黎機場逃脫的阿瑪爾卡被找回後,主人米薩緊緊地將牠抱入懷裡。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

巴黎戴高樂機場(CDG)上個月發生了一起意外,一隻名叫阿瑪爾卡(Amalka)的情緒支持犬(又稱心靈輔導犬)意外逃脫,迫使機場短暫關閉2條跑道,並展開為期9天的搜尋行動,最後才在11月28日成功尋獲狗狗。這起事件不僅牽動機場運作,也吸引了人們的大量關注。

據外媒報導,這起事件發生於11月19日。當時,阿瑪爾卡被主人安置在貨艙,陪同主人搭乘法國航空從維也納前往巴黎。然而,阿瑪爾卡抵達後,居然趁著工作人員卸貨時逃脫。機場當局隨即展開大規模搜索行動,冒著夜色尋找狗狗的蹤影,甚至還出動無人機監控,可惜仍無所獲。

▲法航四處分發協尋阿瑪爾卡的海報。(圖/翻攝自X)

法國航空為阿瑪爾卡的主人米薩(Míša)入住附近飯店,並協助分發尋狗海報,甚至還在26日的非尖峰時段暫時關閉2條跑道,以加快找到阿瑪爾卡的速度。經過各方的努力,這隻逃脫的狗狗終於在11月28日於距離機場10公里外的公園被尋獲,結束了這場令人揪心的搜救行動。

現場畫面顯示,米薩與愛犬團聚後,激動地擁抱著阿瑪爾卡,而狗狗則搖著尾巴表現出同樣的喜悅。法國航空隨後發布聲明,對這起意外圓滿落幕感到欣慰,並確認米薩和阿瑪爾卡很快就會繼續他們的旅程。

▼阿瑪爾卡脫逃後在雪地奔走的畫面。

A young Croatian tourist Míša has launched an appeal on social media to find her dog, who escaped from the baggage hold of her plane just after landing at Charles-de-Gaulle airport.



Amalka, the pet escaped from the hold of a plane

of AirFrance at CDG airport that originated from… pic.twitter.com/PWEnDLEffX