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北臺灣今夏最盛大校園社團聯合展演　竹縣青年活力四射令人驚艷

▲▼《綻放線》校園社團大型聯合展演活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲新竹縣政府教育局7/21舉辦暑期校園聯合成果發表會「社團綻放線」展演活動。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

為了讓學生們在校園社團領域中積極自我探索和多元體驗，展現青春熱情和創意成果，新竹縣政府教育局7/21在遠百竹北店舉辦了北臺灣最盛大的暑期校園聯合成果發表會「社團綻放線」展演活動，這次活動匯聚了45組校園社團，為青年學子們打造了一個專屬舞台和特色市集，更有人氣投票環節，鼓勵參與者們盡情展現自己。

▲▼《綻放線》校園社團大型聯合展演活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲25組社團進行舞台演出。

▲▼（業配）《綻放線》校園社團大型聯合展演活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲20組參與特色市集。

「社團綻放線」不僅是一場展演，更是一個讓年輕人探索自我、展現才華的平台，共有25組社團進行舞台演出，20組參與特色市集，舞台上有熱舞社、熱音社等傳統人氣社團，還有許多獨具特色的表演，如磐石高中花式旗儀社、內思高工ACG社等，每一組表演都充滿活力與創意，吸引逛街人潮熱情朝聖。除了舞台表演，特色市集也是本次活動的亮點之一，竹北高中童軍社、陽明交通大學陶藝社及建功高中扶少社等20個社團，都帶來了獨具風格的作品展出。

▲▼ 北臺灣今夏最盛大校園社團聯合展演　竹縣青年活力四射令人驚艷 。（圖／青年發展）

▲新竹縣教育局局長楊郡慈。

新竹縣政府教育局自110年起，積極支持學生參與校園社團活動，推出了「社團新幹線」計畫，提供學生們參與大型展演和培力課程等多樣化的活動，教育局局長楊郡慈表示：「新竹縣從111年起提供校園社團活動經費申請，迄今已累積超過百萬經費補助學生辦理各式社團活動，今年教育局舉辦了「青春三軸線」，包括「綻放線」大型社團展演活動、「茁壯線」主題活動，以及年底推出「追夢線」饒舌擂台賽，並提供20萬獎金，鼓勵學生們盡情參與社團活動，積累寶貴的人生經驗，看到這麼多年輕人熱情參與，真的非常欣慰。」

▲▼《綻放線》校園社團大型聯合展演活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲新竹嘻哈青年團體「Windy Mob」感謝新竹縣政府教育局長期提供追逐音樂夢想的支持。

在綻放線展演活動中，新竹優秀嘻哈青年團體「Windy Mob」演出最新R&B、藍調創作音樂，並感謝新竹縣政府教育局長期提供的追逐音樂夢想的支持，Windy Mob表示：「音樂創作過程中，從學習寫歌到錄音混音，每個環節都需要資金支持，新竹縣教育局提供很多機會，不管是經費、曝光、展演舞台、與資深饒舌歌手合作等，對我們社團幫助很大」。

▲▼《綻放線》校園社團大型聯合展演活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲新竹高中嘻哈音樂研究社上台演出最新嘻哈創作。

新竹高中嘻哈音樂研究社也在新竹縣教育局舉辦的「社團綻放線」中亮相，上台演出最新嘻哈創作展現對音樂的熱情，這次的演出不僅是對社團成員努力的肯定，更象徵著他們在音樂道路上的重要里程碑，新竹高中嘻哈音樂研究社表示：「教育局提供的專業舞台讓我們備受鼓舞，為了這次演出，特別準備了原創饒舌作品。」他們強調，這次登上大舞台的經驗與學校的成果發表會截然不同，「這是培養台風、提升表演技巧的絕佳機會」，為了站上舞台表演，內思高工魔術社的陳林彥花了好幾個月的時間努力練習，他說「能夠站上舞台表演，對我來說是一個難得的機會。這不僅讓我累積了寶貴的演出經驗，更重要的是，我有機會將自己對魔術的熱愛和喜悅分享給觀眾」，不僅展現了年輕人的熱情和毅力，也反映了校園社團活動在培養學生才能和自信方面的重要作用，相信在這樣的努力和熱情下，將看到更多年輕才俊在舞台上綻放光彩。

▲▼《綻放線》校園社團大型聯合展演活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲內思高工魔術社陳林彥喜歡站上舞台表演。

除了展演活動之外，新竹縣教育局支持學生不遺餘力，教育局局長楊郡慈表示：「在暑假期間，還為社團準備了兩天一夜的幹部訓練，培養社團幹部的能力，邀請了優秀的老師來執教，通過營隊的方式讓學生們一起交流學習，未來還有更多主題的交流活動，這些活動為學生們提供了一個展現自己才華的平台，並有助於他們探索個人興趣和發展才能，發現更多潛能。同時，也為學生們提供了與不同學校交流的機會，讓他們可以看到同齡人的才華和努力」，除了展演活動，也提供許多練習空間，青年社團據點「Young Space」自112年啟用後，免費提供縣內青年學子專業的練團室、2間全鏡面多功能教室，至今累積超過500人次使用，今113年更在新竹縣體育場新設舞蹈專屬練習場地「FUN舞空間」，提供學生更多社團活動空間的選擇。

▲▼（業配）《綻放線》校園社團大型聯合展演活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲「社團綻放線」盛況空前，票選出舞台表演及特色擺攤最佳人氣獎社團。

「社團綻放線」盛況空前，現場抽出5位幸運得主帶走大獎，包含iPad、Switch、Airpods、Marshall藍芽音響及潮流腰包等好禮；而現場獲得民眾票選出的舞台表演及特色擺攤最佳人氣獎社團分別為「綻放之星人氣賞」忠信高中熱音社、忠信高中音創社、六家高中吉他社及「閃耀集市人氣賞」內思高中羽球社、香山高中漫研社、六家高中吉他社，更由教育局局長楊郡慈親自頒獎表揚。

舞台上綻放的每一刻，都是青春的璀璨時刻，隨著《綻放線》展演活動的圓滿結束，新竹的青少年們獲得了難忘的經歷，這場盛會不僅展現了學生們的多元才華，也象徵著新竹縣教育局對學生們的支持和鼓勵，期望透過這些活動，學生們能夠培養解決問題的能力，並發掘自己的興趣和潛能，寶貴的經驗將成為未來人生中重要的養分。

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新竹縣政府教育局社團新幹線社團綻放線

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