準婆婆聽信算命：婚禮選這天「老公3年內必死」！她氣到取消婚禮

▲女子表示，未來婆婆過於迷信，一直干涉她辦婚禮的日期。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位大陸女子說，未來婆婆非常迷信，讓她的婚禮日期改了又改，確定後婆婆又聽算命說，如果非要這天結婚「老公3年內必死」，她氣到取消婚禮，婆婆也哭著道歉。

微博轉傳一篇文章，女子說，她心情很差，因為婆婆很迷信，婚禮的日期一改再改，確定後她通知雙方家人，她家的飯店也訂好，怎料婆婆又去算命，算命師說，如果非要選這天，老公3年內必死。

女子表示，她本來就覺得不被尊重，現在又要改，她一氣之下取消所有婚禮。婆婆哭著道歉，稱如果生小孩，再辦大宴席。女子說，她對婆婆已經有2次不滿，出於禮貌和教養不想讓老公難做人，所有事都藏心底，依然想尊重和諒解她，但不知道還能撐多久。

此文一出，網友紛紛留言「根本不可能有算命的會直接說什麼3年內橫死，絕對是好未來婆婆自己編的」、「有沒有想過，上帝暗示妳退一步，不要嫁」、「都這樣了不如就分手」、「封建迷信是真的特別的嚇人」。

也有人說，「男友媽媽也是很迷信，常常各種去算命，我今天25他24，已經談了三四年了可以結婚了，他媽媽說的給他算命的25歲之後才能結婚，還有小時候算命先生說他性格靦腆要當女孩子養，然後整個小學留長髮穿女裝養，然後他的名字也是讓算命先生取的，這還只是我知道的。」

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