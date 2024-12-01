阿里山規模4.2地震「近大尖山斷層」　氣象署：群震仍待觀察

▲今上午08:57嘉義阿里山規模4.2「極淺層地震」。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今上午8時57分阿里山發生規模4.2淺層地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，該起地震靠近大尖山斷層，但是否斷層釋放能量引起地震，要再觀察，今年中南部地震確實較多，有學者認為後續可能有小規模群震，目前官方觀測群震現象並不明顯，還有待觀察。

氣象署地震測報中心資料，今上午8時57分嘉義縣阿里山鄉發生芮氏規模4.2地震，震央在嘉義縣政府東北東方46.2公里處，深度13.9公里，屬於極淺層地震，最大震度為3級，出現在雲林縣草嶺、彰化縣彰化市。

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吳健富說，阿里山這起地震比較靠近大尖山斷層，由於規模並不大，氣象署暫時不會定義哪個斷層釋放能量所引起的地震，需要持續觀察。整個台灣處於板塊碰撞擠壓的區域，因此台灣多震，70%地震發生在東部，能量慢慢擠壓遞減傳遞到西部。

他指出，西部地震通常發生在活動斷層、沒直接露出地表的盲斷層，以及有破裂帶等3個比較脆弱的地方釋放能量，大多是在15公里內的淺層地震，因為深度較淺，威脅也比較大，西部地區人口密集，民眾平時做好防震準備。

「從去年到今年中南部地震確實較多」，吳健富表示，像是嘉義中埔、朴子或布袋今年都有發生零星地震，跟早上阿里山地震是否屬同一群，或在破碎帶新的位置，還要觀察。台灣一年4萬多起地震，成因不太相同，要花時間分析錯動方式及應力調整狀況。

吳健富說，有學者認為後續可能有小規模的群震，但從氣象署官方的觀測，目前群震並不明顯，中南部最近發生規模2、3或規模4地震，都不大，同一地方並未明顯類似規模的地震，氣象署還不清楚所隱含的涵義，還有待後續觀察。