昨晚花蓮規模5.2地震「屬0403餘震」　氣象署：可延續2至3年

▲昨晚11時32分花蓮近海規模5.2地震，最大震度3級。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

昨晚11時32分花蓮近海發生芮氏規模5.2有感地震，最大震度3級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，該起地震仍屬於0403餘震，從過去921大地震經驗判斷，餘震在半年內發生頻率最密集，會逐漸減少，但餘震時間可延續2至3年，且台灣地震好發，民眾平時要做好防震準備。

花蓮昨天晚上11時32分發生規模5.2地震，昨晚7時05分也發生規模3.9地震，深度26.8公里，另外嘉義縣中埔昨晚9時30分也發生規模3.2地震，最大震度2級，深度僅6公里，皆屬於淺層地震。

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吳健富說，昨晚花蓮規模5.2地震，研判屬於0403的餘震，一個規模7的大地震，能量還沒釋放完前，餘震仍會持續，台灣過去發生規模7地震的經驗值不多，大概就只有921大地震，因此從921大地震經驗來看，主震發生半年內餘震最頻繁，之後慢慢減少，但餘震延續2至3年，才恢復到一般背景值。

至於昨晚嘉義中埔的地震，吳健富表示，0403地震發生後全台灣應力調整，大大小小餘震跑出來，而地震發生也代表能量被釋放，因此發生規模5跟規模6地震相比，能量相差30倍，規模4跟規模6地震相差900倍，最近中南部發生規模4點多的地震滿多，也代表能量在釋放中，民眾不用過於恐慌。

吳健富表示，中南部近期雖然地震頻繁，規模3至4之間比較多，這代表可能沒有明顯斷層系統或應對構造，因此當有一個大地震帶出來，在大地震很接近的地方，發生很接近地震規模，但目前看不出來是所謂群震，要持續觀察。他提醒，台灣地震好發，民眾平日仍要做好防震準備。