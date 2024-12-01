首起電動車「自駕」撞車調查出爐　運安會：ADAS未達完全依賴等級

▲具有先進駕駛輔助系統的電動車事故頻傳，運安會將電動車納入調查。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

搭載先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems，ADAS）的車輛日漸普及，去年一輛電動車在國道1號大雅路段，衝撞國道工程緩撞車，國家運輸安全委員會啟動調查，也是國內首起電動車「自駕」事故，最近完成調查報告，運安會指出，目前各廠牌ADAS皆未達駕駛人可完全依賴，且售車或交車時未詳細說ADAS功能限制。

電動車自駕事故頻傳，運安會去年首度將電動車事故納入調查。去年11月30日一輛奧迪電動休旅車，駕駛疑似開啟ADAS未注意車前狀況，在國1大雅路段追撞工程緩撞車，造成電動車頭變形，工程緩撞車的車尾被撞到凹陷破裂，幸無人傷亡，運安會歷時1年的時間進行調查。

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運安會最近發布調查報告，發現2項可能肇因，包括無論是否有啟用或未配備ADAS，追撞工程緩撞車主因多數與駕駛員恍神、精神不濟或分心等人為因素有關；目前各廠牌ADAS皆未達駕駛人可完全仰賴之自動化駕駛等級，且系統在某些情況下，仍有其偵測及反應限制，駕駛人僅可利用此系統輔助駕駛工作。

報告指出，此次事故調查所有涉及開啟ADAS功能並追撞工程緩撞車，部分駕駛人未充分瞭解上述系統的限制，而造成過度依賴，以致產生分心及恍神等，導致未能及時注意車前狀況並採取適當反應措施，為導致追撞工程緩撞車之主因。

運安會調查也發現3項風險，訪談紀錄顯示各車廠在車輛販售或交車時，大多未詳細說明ADAS功能限制及注意事項、工程緩撞車通常以緩速或靜止位於內側車道上，可能導致ADAS無法辨識，以及外側貨櫃車遮蔽標誌警示燈，且時速超過90公里小時，確實有可能無法辨識內側車道管制訊息。

此外，調查報告提到，美國在進行移動性內側車道施工時，內側路肩配置多部標誌車，提供警示效果；愛爾蘭透過在外側路肩設多部標誌車，彌補內側路肩無法設置標誌車的限制，提升警示。相較之下，我國高速公路內側路肩僅1公尺，無法停放標誌車，警示效果較低，交通設施布設及警示宜更周延，以利駕駛人用路安全。

運安會向交通部建議，逐步且儘速完善我國ADAS與自動駕駛系統檢測基準，確保自駕安全性和可靠性。高速公路局的建議，強化移動性內側車道施工的交通設施布設方式，讓內側車道的駕駛可容易辨識，降低工程緩撞車的風險。