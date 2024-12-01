　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首起電動車「自駕」撞車調查出爐　運安會：ADAS未達完全依賴等級

▲國道1號北向284公里處，20歲王姓男子駕駛租來小客車，疑因開啟自動輔助駕駛功能行駛內側車道，卻不慎追撞歲李姓男子所駕駛工務段緩撞車而肇事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲具有先進駕駛輔助系統的電動車事故頻傳，運安會將電動車納入調查。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

搭載先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems，ADAS）的車輛日漸普及，去年一輛電動車在國道1號大雅路段，衝撞國道工程緩撞車，國家運輸安全委員會啟動調查，也是國內首起電動車「自駕」事故，最近完成調查報告，運安會指出，目前各廠牌ADAS皆未達駕駛人可完全依賴，且售車或交車時未詳細說ADAS功能限制。

電動車自駕事故頻傳，運安會去年首度將電動車事故納入調查。去年11月30日一輛奧迪電動休旅車，駕駛疑似開啟ADAS未注意車前狀況，在國1大雅路段追撞工程緩撞車，造成電動車頭變形，工程緩撞車的車尾被撞到凹陷破裂，幸無人傷亡，運安會歷時1年的時間進行調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運安會最近發布調查報告，發現2項可能肇因，包括無論是否有啟用或未配備ADAS，追撞工程緩撞車主因多數與駕駛員恍神、精神不濟或分心等人為因素有關；目前各廠牌ADAS皆未達駕駛人可完全仰賴之自動化駕駛等級，且系統在某些情況下，仍有其偵測及反應限制，駕駛人僅可利用此系統輔助駕駛工作。

報告指出，此次事故調查所有涉及開啟ADAS功能並追撞工程緩撞車，部分駕駛人未充分瞭解上述系統的限制，而造成過度依賴，以致產生分心及恍神等，導致未能及時注意車前狀況並採取適當反應措施，為導致追撞工程緩撞車之主因。

運安會調查也發現3項風險，訪談紀錄顯示各車廠在車輛販售或交車時，大多未詳細說明ADAS功能限制及注意事項、工程緩撞車通常以緩速或靜止位於內側車道上，可能導致ADAS無法辨識，以及外側貨櫃車遮蔽標誌警示燈，且時速超過90公里小時，確實有可能無法辨識內側車道管制訊息。

此外，調查報告提到，美國在進行移動性內側車道施工時，內側路肩配置多部標誌車，提供警示效果；愛爾蘭透過在外側路肩設多部標誌車，彌補內側路肩無法設置標誌車的限制，提升警示。相較之下，我國高速公路內側路肩僅1公尺，無法停放標誌車，警示效果較低，交通設施布設及警示宜更周延，以利駕駛人用路安全。

運安會向交通部建議，逐步且儘速完善我國ADAS與自動駕駛系統檢測基準，確保自駕安全性和可靠性。高速公路局的建議，強化移動性內側車道施工的交通設施布設方式，讓內側車道的駕駛可容易辨識，降低工程緩撞車的風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸生團遊日月潭　中信兄弟2球星帶領體驗棒球
賴清德過境美國　國台辦2堅決反對：謀獨也無法動搖一中原則
孫安佐被拱參選台北市長「政見曝光」
陳傑憲冠軍手勢！艋舺青山宮「1張圖神對比」：100年前就有了
台積電分紅開獎！　32職等工程師「這次史上最大包」嗨笑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／13:11宜蘭縣南澳鄉規模3.2地震　最大震度2級

「2種店」夏天不營業！老闆照樣發半薪養員工...背後原因曝

陳傑憲冠軍手勢！艋舺青山宮「1張圖神對比」：100年前就有了

「床的世界」總座51歲跌倒驟逝！醫示警1情況：死亡率近100%

議員轟北市「狼師被起訴20日才懲處」　教育局駁：獲報當日就停職

首起電動車「自駕」撞車調查出爐　運安會：ADAS未達完全依賴等級

陸生團遊日月潭開心合影！午後中信兄弟領團體驗棒球

陳傑憲不是滿分老公？ 愛妻綺綺曝「唯一缺點」：畢竟球場壓力大

「根與芽」助弱勢學童免吃蠹蟲米！國小生引福音感謝：榮耀歸於神

不只棒球12強！台灣這周「世界冠軍有8個」全嗨炸

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

子瑜太美頻傳整形！定延替喊冤　「高EQ幽默化解」現場全爆笑

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

Lulu與阿達舊情人合作　曾志偉：放下吧XDD

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」！目擊者嚇歪：不敢再去吃

改編夯曲唱《冠軍老公歌》　快嘴喊中華隊28球員：選我

快訊／13:11宜蘭縣南澳鄉規模3.2地震　最大震度2級

「2種店」夏天不營業！老闆照樣發半薪養員工...背後原因曝

陳傑憲冠軍手勢！艋舺青山宮「1張圖神對比」：100年前就有了

「床的世界」總座51歲跌倒驟逝！醫示警1情況：死亡率近100%

議員轟北市「狼師被起訴20日才懲處」　教育局駁：獲報當日就停職

首起電動車「自駕」撞車調查出爐　運安會：ADAS未達完全依賴等級

陸生團遊日月潭開心合影！午後中信兄弟領團體驗棒球

陳傑憲不是滿分老公？ 愛妻綺綺曝「唯一缺點」：畢竟球場壓力大

「根與芽」助弱勢學童免吃蠹蟲米！國小生引福音感謝：榮耀歸於神

不只棒球12強！台灣這周「世界冠軍有8個」全嗨炸

拜登任內第18次對台軍售　國台辦正告賴清德：保護費保不了台獨

黃曉明痛別95歲姥姥吐心聲！　「直到最後還問我吃飽沒」：好想您

張善政設都更辦公室　首發鎖定卡12年海砂屋

穆夏拉比賽最後關鍵進球　拜仁慕尼黑國家德比1比1逼平多特蒙德

洋基報價5.5億美元不夠高　大都會、紅襪要搶索托

法籍舞蹈師1天性侵2女學生辯「情慾流動」　法官打臉判7年

東京公寓烈火　證實參議員丈夫、女兒「葬身火窟」！起火原因曝

上演帽子戲法全靠12碼罰球　克魯伊維特成英超史上第一人

快訊／13:11宜蘭縣南澳鄉規模3.2地震　最大震度2級

台灣男孩ALLEN回家開唱：很有意義！　CRAVITY嗨炸台大體育館

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

林昱珉恐無法戰經典賽！她揭「中華隊3武器」下次還會贏

快訊／2縣市低溫特報　急凍跌破10度

床的世界總座辭世！三弟曝死因

男捷運上「忘情抽菸」！畫面曝友嗆：刪掉不然提告

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

快訊／08:57嘉義阿里山規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

超哥疑開新店被抓包！　賣麻辣串串2線索露餡遭網虧爆

把握好天氣！　下波是「討厭的濕冷」

陳傑憲不是滿分老公？ 愛妻綺綺親曝「唯一缺點」

「返台爽用健保」掰了！12月新制懶人包　赴泰旅遊要申請ETA

交換禮物1000送啥　全場推1物

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」

帽T裡要穿衣服嗎？7萬人投票結果出

什麼工作能月入10萬？　他曝1職業薪資超狂

更多熱門

相關新聞

即／國1南下7車追撞1人傷　回堵7km

即／國1南下7車追撞1人傷　回堵7km

國道一號南下338.5公里處、路竹交流道路段，今(30日)中午12點11分左右發生一起車禍，現場有7部自小客車發生追撞，並造成1人受傷送醫救治。事故占用內側、中間車道，並導致後方車流回堵至少7公里，目前警方、拖吊車已到場處置，建議民眾可改道行駛提早避開該路段。

川普的MAGA政策　將如何影響「電動車」市場未來？

川普的MAGA政策　將如何影響「電動車」市場未來？

快訊／國3北「5車追撞」　車流回堵6km

快訊／國3北「5車追撞」　車流回堵6km

男駕駛國道低頭吃便當　最高罰2.4萬+吊扣車牌

男駕駛國道低頭吃便當　最高罰2.4萬+吊扣車牌

台灣「TOYOTA國產電動車」有譜了

台灣「TOYOTA國產電動車」有譜了

關鍵字：

自駕車電動車ADAS運安會國道

讀者迴響

熱門新聞

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

蕭煌奇當眾求婚　女方驚人身份曝光

林昱珉恐無法戰經典賽！她揭「中華隊3武器」下次還會贏

挑戰零下20度直播露營！陸網紅「陳屍車內」

快訊／2縣市低溫特報　急凍跌破10度

床的世界總座辭世！三弟曝死因

男捷運上「忘情抽菸」！畫面曝友嗆：刪掉不然提告

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

12強奪冠邀約滿檔！律師給選手1忠告

正妹色色海撈14億　喊「我還是處女」

更多

最夯影音

更多

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

子瑜太美頻傳整形！定延替喊冤　「高EQ幽默化解」現場全爆笑

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面