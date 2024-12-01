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天快黑了！金門5人植物園登山迷路　消防1小時迅速救援

▲▼攀登太武山秘境迷路，5人受困獲救。（圖／記者林名揚翻攝）

▲5人攀登太武山秘境迷路求援，救難人員火速鎖定受困位置救援。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

5位民眾昨天（11月30日）趁著天氣涼爽，相約依循植物園區路線攀登太武山秘境，但因不熟悉登山路線，隨著天色逐漸昏暗一行人在山區迷失方向，心急之下求助消防局，消防局立即派遣金湖及金沙消防分隊前往救援，由第二大隊副大隊長李忠仁率10名消防人員前往救援，出勤途中同步聯絡熟悉登山路線消防局義消總隊副總幹事楊忠典，在警義消的合作下，全程只花費1個多小時就帶領受困民眾脫困下山。

本案件受困民眾撥打119向消防局求援，由勤指中心值勤員引導民眾使用119簡訊報案系統，於獲取民眾受困座標後，再輸入結合GOOGLE地圖所自建的太武山搜救系統，隨即獲得受困民眾確切受困位置應是「植物園往南風隙古道」之間，故在現場指揮官指揮下，由消防局金湖分隊小隊長蔡承霖率員由植物園進入，金沙分隊分隊長李岳峰率隊由南風隙進入，兩方向同時入山搜索，順利於植物園南線附近發現迷失者。

▲▼攀登太武山秘境迷路，5人受困獲救。（圖／記者林名揚翻攝）

救難團隊考量受困民眾身體狀況尚良好，在消防人員的協助及引導下，順利下山脫困。整個救援自精準定位後從入山口歷時約1小時即尋獲受困民眾，後續經救護人員對其進行基礎生命徵象檢測確認無明顯外傷後護送下山，該民眾十分感謝消防員及義消的幫忙，表示不會再攀爬不熟悉之路線。

▲▼攀登太武山秘境迷路，5人受困獲救。（圖／記者林名揚翻攝）

▲受困5人差點要在深山過夜，獲救後對救難人員都相當感激。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲▼攀登太武山秘境迷路，5人受困獲救。（圖／記者林名揚翻攝）

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