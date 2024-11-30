冰塊川字肌消防月曆來了　Roger又凸槌...搶吃銅鑼燒盤子險吞下肚

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

久等了！高雄市消防局今(30日)發表2025消防月曆，封面主角是咬記者麥克風爆紅的搜救犬Roger，內頁除了有搜救犬在水療池泡湯的萌樣，還有披上戰袍準備出勤的霸氣畫面，當然也有粉絲期待的消防帥哥正妹大秀冰塊肌、川字肌的養眼畫面！不過這份月曆只送不賣，粉絲得追蹤粉絲專頁「港都消防大小事」關注贈送動態。

▲高雄市消防局今日發表2025高雄消防月曆，同時替搜救犬Roger慶生。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市消防局今日在搜救犬馴養中心舉行「2025消防月曆」發表會。消防局長王志平表示，有別於以往對消防的印象，我們從搜救犬的視野去呈現「消防」的工作樣態，紀錄搜救犬的日常生活、訓練狀態及搜救任務等，除了認識消防人員的工作內容，更瞭解搜救犬在消防工作扮演的角色，藉由情境式拍攝營造有溫度的互動，捕捉瞬間動態的感動。

▲▼搜救犬Roger紅到國外登上國際版面，目前退居二線當狗教官，局長王志平頒贈背心。（圖／記者吳世龍攝）

搜救犬Roger(羅傑)是2025年的消防月曆封面主角，今年3月支援花蓮大地震，在受訪時，把記者的麥克風當玩具咬，活潑好動的個性讓牠一夕爆紅，甚至登上CNN國際版面。依慣例，搜救犬滿9歲就將退役，目前Roger服役將滿7年已退居二線當「狗教官」。

在特別的日子，王志平局長也藉此機會頒贈搜救教官背心給Roger，期許搜救犬的養成訓練能薪火傳承，同時也為11月26日誕生的Roger慶生唱歌切蛋糕，不過貪吃的Roger竟超失控，直接將整盤銅鑼燒塞進嘴裡，連紙盤子也差點嗑掉，讓眾人笑翻了。

▲▼貪吃的Roger嗑銅鑼燒，把紙盤也咬進嘴裡。（圖／記者吳世龍攝）

今年的月曆有動態、靜態畫面，以搜救犬與消防人事物的互動為拍攝主軸，呈現溫暖的「夥伴」情感。月曆從今年3月開始就籌備拍攝，參與拍攝的消防員必須要進行身體鍛鍊、接受飲食控制，最終才能呈現出吸引大眾眼球的畫面。搜救犬隊隊員郭育誠，今年參加全國台灣極限消防員競賽榮獲第7名，這次參與拍攝也秀出好身材。

▲▼搜救犬隊隊員郭育誠為月曆脫衣秀冰塊肌。（圖／記者吳世龍攝）

此外，消防局也希望透過月曆讓民眾了解搜救犬的生活和照護，像是一月份的月曆，有5隻搜救犬在動物醫院水療池泡湯，散發滿滿的呆萌感，但其實是搜救犬們執行任務或接受訓練後的放鬆和修復。

消防局表示，即將退役的Roger目前開放認養，歡迎愛狗人士至消防局官網(便民服務/下載區/為民服務)填寫認養退役搜救犬申請書，再由消防局進行面談及評估相關事宜。

消防局指出，這次除了製作2025年消防月曆外，也推出三角桌曆，附加4頁功能頁兼具實用性，不過月曆跟桌曆只送不賣，請民眾持續關注並參與消防局相關宣導活動，追蹤消防局FB粉絲團「港都消防大小事」關注贈送動態。

▲▼月歷呈現搜救犬生活訓練的各種模樣。（圖／記者吳世龍攝）