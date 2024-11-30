　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冰塊川字肌消防月曆來了　Roger又凸槌...搶吃銅鑼燒盤子險吞下肚

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

久等了！高雄市消防局今(30日)發表2025消防月曆，封面主角是咬記者麥克風爆紅的搜救犬Roger，內頁除了有搜救犬在水療池泡湯的萌樣，還有披上戰袍準備出勤的霸氣畫面，當然也有粉絲期待的消防帥哥正妹大秀冰塊肌、川字肌的養眼畫面！不過這份月曆只送不賣，粉絲得追蹤粉絲專頁「港都消防大小事」關注贈送動態。

▲▼2025高雄消防月曆。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市消防局今日發表2025高雄消防月曆，同時替搜救犬Roger慶生。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市消防局今日在搜救犬馴養中心舉行「2025消防月曆」發表會。消防局長王志平表示，有別於以往對消防的印象，我們從搜救犬的視野去呈現「消防」的工作樣態，紀錄搜救犬的日常生活、訓練狀態及搜救任務等，除了認識消防人員的工作內容，更瞭解搜救犬在消防工作扮演的角色，藉由情境式拍攝營造有溫度的互動，捕捉瞬間動態的感動。

▲▼2025高雄消防月曆。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼搜救犬Roger紅到國外登上國際版面，目前退居二線當狗教官，局長王志平頒贈背心。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼2025高雄消防月曆。（圖／記者吳世龍攝）

搜救犬Roger(羅傑)是2025年的消防月曆封面主角，今年3月支援花蓮大地震，在受訪時，把記者的麥克風當玩具咬，活潑好動的個性讓牠一夕爆紅，甚至登上CNN國際版面。依慣例，搜救犬滿9歲就將退役，目前Roger服役將滿7年已退居二線當「狗教官」。

在特別的日子，王志平局長也藉此機會頒贈搜救教官背心給Roger，期許搜救犬的養成訓練能薪火傳承，同時也為11月26日誕生的Roger慶生唱歌切蛋糕，不過貪吃的Roger竟超失控，直接將整盤銅鑼燒塞進嘴裡，連紙盤子也差點嗑掉，讓眾人笑翻了。

▲▼2025高雄消防月曆。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼貪吃的Roger嗑銅鑼燒，把紙盤也咬進嘴裡。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼2025高雄消防月曆。（圖／記者吳世龍攝）

今年的月曆有動態、靜態畫面，以搜救犬與消防人事物的互動為拍攝主軸，呈現溫暖的「夥伴」情感。月曆從今年3月開始就籌備拍攝，參與拍攝的消防員必須要進行身體鍛鍊、接受飲食控制，最終才能呈現出吸引大眾眼球的畫面。搜救犬隊隊員郭育誠，今年參加全國台灣極限消防員競賽榮獲第7名，這次參與拍攝也秀出好身材。

▲▼2025高雄消防月曆。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼搜救犬隊隊員郭育誠為月曆脫衣秀冰塊肌。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼2025高雄消防月曆。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼2025高雄消防月曆。（圖／記者吳世龍攝）

此外，消防局也希望透過月曆讓民眾了解搜救犬的生活和照護，像是一月份的月曆，有5隻搜救犬在動物醫院水療池泡湯，散發滿滿的呆萌感，但其實是搜救犬們執行任務或接受訓練後的放鬆和修復。

消防局表示，即將退役的Roger目前開放認養，歡迎愛狗人士至消防局官網(便民服務/下載區/為民服務)填寫認養退役搜救犬申請書，再由消防局進行面談及評估相關事宜。

消防局指出，這次除了製作2025年消防月曆外，也推出三角桌曆，附加4頁功能頁兼具實用性，不過月曆跟桌曆只送不賣，請民眾持續關注並參與消防局相關宣導活動，追蹤消防局FB粉絲團「港都消防大小事」關注贈送動態。

▲▼2025高雄消防月曆。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼月歷呈現搜救犬生活訓練的各種模樣。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼2025高雄消防月曆。（圖／記者吳世龍攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陳佩琪哭了　發文憶柯文哲：我等你回來
後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰
謝震武怒了！節目飆罵謝宜容「沒看過這樣的官員」
美17歲少女遭性侵「半裸陳屍水溝」　兇手竟是15歲鄰居
安以軒老公「非法海撈62億」入獄前惡劣滅證！　她神隱現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誤踩油門衝上加油島「工讀生傻眼」　車是男友媽媽的...20歲女慘了

主打戀愛感服務！高雄「摸摸咖啡店」半套只要1300　生意火爆

北市警傳霸凌！3線1星警官超嚴格...1口令1動作　下屬申訴壓力大

屏東左轉轎車碰撞機車！24歲騎士噴飛倒地　送醫搶救不治

快訊／桃園楊梅廢棄鐵皮倉庫大火「濃煙竄天」　警消緊急灌救

超扯！機車雙載闖五楊高架「狂飆騎20公里」　逆下交流道跑了

快訊／國1南下路竹段7車追撞！1人受傷　後方回堵7km塞爆

冰塊川字肌消防月曆來了　Roger又凸槌...搶吃銅鑼燒盤子險吞下肚

海軍左營軍區車禍女受傷　不想報告長官「沒打119」軍車送醫

快訊／國1嚴重連環追撞！大貨車嚴重變形「2乘客夾困」…搶救不治

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

#台北愛樂室內合唱團 安可曲熱血開唱《#台灣尚勇》

誤踩油門衝上加油島「工讀生傻眼」　車是男友媽媽的...20歲女慘了

主打戀愛感服務！高雄「摸摸咖啡店」半套只要1300　生意火爆

北市警傳霸凌！3線1星警官超嚴格...1口令1動作　下屬申訴壓力大

屏東左轉轎車碰撞機車！24歲騎士噴飛倒地　送醫搶救不治

快訊／桃園楊梅廢棄鐵皮倉庫大火「濃煙竄天」　警消緊急灌救

超扯！機車雙載闖五楊高架「狂飆騎20公里」　逆下交流道跑了

快訊／國1南下路竹段7車追撞！1人受傷　後方回堵7km塞爆

冰塊川字肌消防月曆來了　Roger又凸槌...搶吃銅鑼燒盤子險吞下肚

海軍左營軍區車禍女受傷　不想報告長官「沒打119」軍車送醫

快訊／國1嚴重連環追撞！大貨車嚴重變形「2乘客夾困」…搶救不治

性侵孫女7年！12歲懷孕竟「逼墮胎」　色祖父重判25年獄死在獄中

台南志工服務時數六都第一　黃偉哲響應國際志工日表揚績優志工暨團隊

誤踩油門衝上加油島「工讀生傻眼」　車是男友媽媽的...20歲女慘了

楊繡惠昔遇駭人車禍　5車連撞「方向盤被壓到胸前」頭撞玻璃昏倒

陳鏞基為潘傑楷「挺台灣」感到驕傲！12強中線都是金手套不用懷疑

寒流下雨必備長版羽絨外套、絨毛雪靴　法國雙品牌聯名保暖系列超夯

豪華別墅飛了！法富商上億遺產留給貼身管家　1原因判定無效

主打戀愛感服務！高雄「摸摸咖啡店」半套只要1300　生意火爆

憶柯文哲稱「我這輩子救過太多人了」　陳佩琪痛哭：我等你回來

曾志偉首錄台灣美食節目不忍了　嗆娘娘「才吃一口就吐掉」

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

社會熱門新聞

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

即／國1埔鹽重大車禍！貨車2乘客夾困命危

懷孕女同事遭家暴「老公同情帶回」　人妻點頭！真相炸裂

北市幼兒園爆虐童猥褻20人受害　3男女教師涉案

泰山家族第三代詐貸9.8億　重判18年

即／國1嚴重連環追撞！大貨車2乘客夾困…搶救不治

快訊／龍潭堵隧道凌晨「整排燈軌」掉落　2車遭殃

「甜心議員」涉詐判刑4聲明被酸：弱到不行

21歲男大生詭異自摔昏迷指數3　畫面曝光

北市幼兒園爆虐童猥褻！3教保員姓名曝光

即／國1南下7車追撞1人傷　回堵7km

夫讓女同事坐大腿　妻見4動作放閃氣炸

即／楊梅廢棄倉庫大火　警消緊急灌救

即／甜心議員涉詐公款！涉2罪遭重判　共犯男友也慘了

更多熱門

相關新聞

即／楊梅廢棄倉庫大火　警消緊急灌救

即／楊梅廢棄倉庫大火　警消緊急灌救

桃園市楊梅區上湖三路一處廢棄倉庫，今（30）日近中午時突然竄出火苗，火警竄出濃煙直竄雲霄，桃園市消防局據報後，出動大批警消與消防車前往灌救，起火地點是鐵皮建築，警消在起火現場架設多條水線灌救，截至中午左右已控制火勢，初步研判並無人受困，起火原因仍待查。

即／國1南下7車追撞1人傷　回堵7km

即／國1南下7車追撞1人傷　回堵7km

即／高雄「愛河之心」傳墜河　女被救起

即／高雄「愛河之心」傳墜河　女被救起

高雄明天大範圍停水14hrs　57萬戶受影響

高雄明天大範圍停水14hrs　57萬戶受影響

全台最大社會住宅在鳳山今動土　1865戶2029年完工

全台最大社會住宅在鳳山今動土　1865戶2029年完工

關鍵字：

高雄消防局消防月曆消防員搜救犬Roger腹肌

讀者迴響

熱門新聞

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

什麼工作能月入10萬？　他曝1職業薪資超狂

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

即／國1埔鹽重大車禍！貨車2乘客夾困命危

房客偷電失聯　女屋主被追討218萬電費

懷孕女同事遭家暴「老公同情帶回」　人妻點頭！真相炸裂

17萬股民嗨翻！00918配0.84元創高　年化配息率飆13%

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面