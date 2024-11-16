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專訪／想打造社群平台烏托邦　Dotarazzi創辦人：像做大型社會實驗

記者蘇晟彥／專訪

臉書（Facebook）從2004年成立、2008年進軍台灣後，自此網路進入一個資訊大爆炸、自媒體開始崛起的時代，爾後不管是Plurk（撲浪），YouTube平台讓影像化崛起、Instagram改變人們使用社群軟體的習慣，這些年各種爆炸性的社群平台，徹徹底底改變了社會大眾對於資訊追求的使用習慣，但在10月時，一款打著「還權於民」，企圖將惱人演算法徹底廢除的新社群平台「Dotarazzi」出現，創辦人Chris Chang也接受《ETtoday新聞雲》專訪，講述「烏托邦式」社群平台誕生的過程。

▼Chris Chang在十年前曾創立一款「XONE」語音通話App，但歷經失敗後，他仍不放棄自己對於理想的堅持，再度以全新社群平台「Dotarazzi」再出發。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ dotarazzi ,Chris Chang 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Dotarazzi平台創辦人Chris Chang，或許大家對於一個能突然創設一個社群平台的他會有點陌生，在1990年左右到美國矽谷工作，2012、13年時返台催生了類似語音通話服務的「XONE」應用程式，靠著鴻海創投加成，曾經是「爆紅」的一員，但因為諸多因素，儘管全球下載、使用用戶量有突破百萬，但最終仍在2016、17年黯淡離場。

Chris 笑著說，「從哪裡跌倒，就得從哪裡站起來，對吧？」

他接著說，我們在這中間經歷過一些挫折跟經歷，苦笑了一下說，「這些你Google都找得到」，但過去犯了很多錯誤的我，現在想要為自己來解決這些問題，對於我來說，這幾年社群平台充斥著大量「網軍、肉搜」，這些不良的現象影響了整個生態變得更加不健康，想要做一個對於社會大眾真真正正有價值的東西，也就是社會上所需要的東西，「能夠真實、不被影響的表達自己」。

因此— Dotarazzi就這樣誕生了。

▼Dotarazzi 有點類似「區域聊天室」可以讓使用App的人在同一個區域即時分享資訊。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲▼ 。（圖／品牌提供）

Dotarazzi的設計有點像是一個「大型即時聊天平台」，用戶可以即時在同一個區塊分享現況，例如正在排隊的名店目前人潮、在台中的朋友想知道台北是否飄著雨，只要透過App上的地圖，將指標移到該區域，就能跟正在使用這個App的人詢問，就算是瞬間移動到國外也都可以。

此外，Dotarazzi另外一個特色，就是「匿名性」，雖然乍聽之下會覺得有點矛盾，當所有人都是匿名時，要怎樣降低衝突、網路霸凌的事件發生，但Chris最原始的用意是，以自己舉例，除了是一個平台創辦人外，同時也擁有小孩「父母」的身分，在面對不同人、不同族群時，你手上所拿的那張「名片」，確實會影響雙方的互動，他補充，「匿名和多重身份的設定，是基於我們對人性的理解來設計出的。」希望透過這樣的設定，讓人們不要被單一的身分給侷限。

但對於匿名似乎與平台設立的初衷，就是想要杜絕霸凌、詐騙這類型事件發生的機率有些背道而馳，Chris解釋，「詐騙是所有平台都難以完全避免的問題。我們希望通過教育來降低詐騙的發生率，例如建立一個共識機制，用戶可以檢舉可疑內容，並在平台上公開詐騙的形式。」因此在貼文上，Dotarazzi也設計出「↑（贊同）↓（反對）」的概念，讓使用者可以立刻對貼文做出反饋，Dotarazzi的檢舉機制會根據檢舉數量和內容的評價來決定貼文的排序。當某篇文章的檢舉超過50%，它就會自動下架，甚至限制分享。這樣的機制是為了讓內容的價值由用戶決定，而不是單純依靠平台的算法。系統就會介入判斷貼文是否是詐騙、霸凌相關訊息。

▼Dotarazzi以匿名性、即時互動做為主打。

▲▼

談起整個Dotarazzi最大的目標，又或著說是理想，Chris 說，其實就是希望大家可以擺脫演算法的控制、降低官方集權在一身的制度，「我不希望看到現在的社會現象是由這些平台引導出的結果。社交平台在我看來應該是促進溝通的工具，而不是成為流量和商業利益的戰場。」

這次Dotarazzi 並沒有台灣企業的贊助，Chris說，最大的天使投資人我想是我自己，Dotarazzi將累積自己過去一路上跌倒、挫敗的經驗，希望透過這個「大型烏托邦社群平台」的社會實驗，能夠稍稍改變現在社群平台的亂象，還權於民，讓大家都可以更放心的決定自己想要看到、想要閱讀的內容。

此外，目前Dotarazzi目標不僅限於台灣，這次的發布其實已經是全球性，除了中國和馬來西亞這兩個地區因政策限制未能進入。在其他地區，用戶都可以自由下載和使用。目前的商業模式也主要依賴於內容贊助，而非大量的廣告，這樣可以更好地保護用戶的體驗。

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