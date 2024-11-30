金正恩接見俄羅斯防長　譴責美援烏克蘭飛彈：俄軍有權自衛！

▲北韓最高領導人金正恩在平壤接見俄國國防部長貝洛索夫。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今年10月派遣兵力1萬多人的精銳部隊前往俄國。在此之際，俄羅斯國防部長貝洛索夫昨（29）日抵達北韓首都平壤，先後與北韓國防相努光鐵、北韓最高領導人金正恩進行會談。金正恩譴責，美國與西方國家採取反俄措施，且向烏克蘭提供遠程攻擊武器，直接介入俄國領土紛爭。

北韓官媒《朝中社》今（30）日上午正式報導俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）訪問平壤的消息。報導指出，貝洛索夫先後與努光鐵、金正恩進行會談，雙方決定繼續擴大軍事與戰略上的合作，而在由北韓國防省所主辦的歡迎宴會上，貝洛索夫、努光鐵先後發表演說。

金正恩29日接見貝洛索夫，雙方進行友誼且深具信賴基礎的對話。

▲金正恩與貝洛索夫進行會談。（圖／翻攝自朝中社）

金正恩表示，「最近美國採取一連串反俄措施，導致紛爭邁向長期化，其不負責任的行為威脅人類生存，應受國際社會譴責。同時，美國與西方國家向基輔當局提供自家生產的遠端攻擊武器，使烏軍能夠用這些武器攻擊俄國領土，這無疑是以軍事手段直接介入俄國領土紛爭。」

南韓《韓聯社》分析，金正恩上述談話，無疑是描述美國批准向烏克蘭提供短程戰術導彈系統ATACMS、英國提供烏克蘭暴風影飛彈，而烏軍用上述兩項武器攻擊俄國庫斯克州，最後俄軍則是用最新研發的極超音速飛彈Oreshnik回敬烏克蘭。

▲▼金正恩、貝洛索夫共同觀賞朝俄親善表演。（圖／翻攝自朝中社）

金正恩強調，「俄國採取果斷行動，讓敵對勢力能夠付出相應代價，其行使防衛全具有正當性。（俄羅斯）必須發出明確訊號，讓那些以美國為首的挑釁勢力深知，無視俄國的警告並不會有任何好處。」

金正恩與貝洛索夫，針對北韓與俄羅斯之間的國防合作、戰略夥伴關係發展、兩國主權與國防安全利益以其他國際性議題交換意見，並在見解上達成令人滿足的共識。

報導還指出，貝洛索夫向金正恩傳達來自俄國總統普丁的問候，而金正恩則向普丁致謝。南韓《韓聯社》分析，普丁可能透過貝洛索夫，向金正恩傳達親筆書信。

▲俄羅斯國防部長貝洛索夫29日抵達平壤順安國際機場，由北韓國防相努光鐵迎接。（圖／路透）

根據《塔斯社》等俄媒報導，貝洛索夫抵達平壤後，便在會談上向努光鐵表示，俄羅斯與北韓之間的友好關係、軍事合作正在快速發展，而此次會談更背負強化戰略夥伴合作的重要任務；努光鐵則表示，北韓將與俄國之間的戰鬥友誼和合作置於第一順位。

據悉，北韓已向俄國提供短程彈道飛彈KN-23（北韓版伊斯坎德爾）、170mm自走砲、240mm放射砲（多管火箭砲）。

《韓聯社》引述南韓東國大學教授金榕炫的說法分析，由於美國總統當選人川普屢次強調，將在明年1月20日上任後以最短時間結束俄烏戰爭，因此俄國為了獲取烏克蘭領土、在談判上佔據最佳優勢，恐怕將更大量引進北韓生產的砲火；同時，俄國則是為平壤建構更完善的防空系統，或是提供北韓導彈重返大氣層技術、偵察衛星技術，作為對北韓提供軍火與派兵的獎賞。