北市幼兒園傳虐童猥褻　蔣萬安要求國防部1個月內與業者終止契約

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市民生社區內某幼兒園昨驚爆虐童、猥褻案，震驚社會，議員許淑華指出，初步瞭解此案的受害孩童高達25名。對此，市長蔣萬安說，第一時間就將涉嫌虐童與猥褻的當事人停職，並經外部專家檢視後停聘、終身不得任職；另外2位涉不當體罰的教保員則停職、停聘4年。此外，也要求國防部1個月內要與業者終止契約。

民生社區內的「平安新村教保服務中心」是由國防部釋出閒置空間，交由教育部委託「私立德育護理健康學院」經營，但該教保中心幼兒園的一名男教保員，與2名女教保員涉虐童與猥褻案件，初估受害幼童已達25人。目前3人都被台北市教育局開罰，並在幼兒園不適任人員專區公布3人姓名，分別是2名涉及虐童的女教保員梁瑋芹、陳塏婷，以及涉及虐童及猥褻的男教保員陳羿翰。

蔣萬安說，第一時間通報就立刻將當事人停職，不能再入園，園方不得再招收任何的新生；同時，也即刻成立跨局處緊急應變小組，也馬上依照《幼教法》進行調查程序以及認定委員會。

蔣萬安表示，過程中，非常嚴謹的進行調查，也藉由外部專家學者全面檢視，結論一出來，即刻對當事人停聘，終身不得任職，這是最重的裁罰。此外，也即刻發文請國防部1個月內立刻要終止契約，「所以我們第一時間即刻處裡，府級也都全面掌握」。

至於另外2位涉及不當體罰的教保員，蔣萬安表示，第一時間接獲通報後，即刻要求當事人先停職，並調閱相關監視器。市府甚至拉長區間，把前面2個月監視器全部調查，就發現另外還有2名教保員也有不當對待情形，一併啟動《幼教法》調查程序，依委員會結論出來停聘。

記者追問，有沒有可能從前端來審核，預防更重要？蔣萬安說，其實國防部委託外面單位來進行職場保母中心，這個部分都會即刻接獲通報，馬上處理，即刻介入調查，依照《幼教法》相關程序進行，府級也全面掌握，也隨時回報，都依照相關機制做最重裁處，馬上必須要跟這單位終止契約，停止經營。