條通商圈明年1月首辦微醺散步活動　打造「新台北夜經濟」

▲北市議員林珍羽(左起)、市議員顏若芳、市議員柳采薇一同出席2025「條通祭·冬」酒精路跑宣傳記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市中山區條通商圈揉合日式、台式飲酒風格，發展出極具特色的台北夜生活文化。但近年來受到網路、疫情的衝擊加上日本商務客減少，商圈活力不如以往，為了促進夜經濟，店家攜手合作在明年1月4日舉辦「微醺散步」、「沈浸條通」文化導覽，記者會現場也邀集在地北市議員現場調酒，小酌來展現台北多元文化魅力。

副市長林奕華表示，謝謝地方上發起成立這樣的社團組織，整合商圈的力量來發展。她說，條通雖然很傳統，但很有「日式台灣味」，也有源源不斷的創意，這次活動還有文化導覽，落實「越在地越國際」，明年初開始會有台北燈節，預計會有很多觀光客從年底開始會進到台北，加上5月還有世壯運、Computex，一起來配合商圈特色

產發局長陳俊安則說，希望把條通特有文化擦亮，1月剛好是在過年檔期前，現在也希望把年貨大街打造成國際觀光客會來的活動，結合條通祭，一東一西，更有祭典的概念。未來也會將大巨蛋經濟擴大，「大家開完球賽後，不見得一定要去香堤大道、東區喝酒，多坐幾站捷運就可以來到條通喝酒」，大家一起合作，讓條通文化打響國際。

活動發起人之一的王凱立說，過去北上念書落腳中山區，認為條通獨特的飲酒文化，是一個很值得發揚光大，能讓全台灣跟全世界觀光客看到這裡獨特性。主辦單位介紹，此次活動邀集40家特色酒吧，參與民眾以平均925元價格購票，1月4日活動當天會致贈帆布袋和Shot杯、跑吧地圖。

「沈浸條通」文化導覽活動的部分，將在明年1月6日至1月8日期間每天登場，在約2000元的票價當中，將由曾任知名台劇《華燈初上》文化指導顧問的Siena親自帶領購票者暢遊條通商圈，從光點台北前出發，沿路介紹中山北路二段、長春路、林森北路及條通商圈的街區歷史文化特色外，還可以到文化導覽合作酒吧，體會條通酒吧文化並享用在地知名美食。

▲「條通女帝」Siena出席2025「條通祭·冬」酒精路跑宣傳記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲北市產發局長陳俊安。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長林奕華。（圖／記者李毓康攝）

▲條通祭共同主理人Kevin。（圖／記者李毓康攝）