拜登任內第18度對台軍售　總統府致謝：持續共同捍衛民主自由

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

美國國防安全合作署（DSCA）29日宣布最新一波對台軍售案，包括台灣F-16機隊備件、改良型移動設備（IMSE）後續支援等，總計3.87億美元（約新台幣125.6億元）。對此，總統府發言人郭雅慧說，感謝美國政府的堅定承諾，持續強化台美合作夥伴關係，台灣會持續強化自身防衛能力，與理念相近國家攜手合作，共同捍衛民主自由價值。

美國政府於美東時間11月29日，就空軍「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」、總額3億2,000萬美元，以及資通電軍「戰術區域通信系統後續維持」、總額6500萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，誠摯感謝美國政府依據《台灣關係法》與「六項保證」的堅定承諾，持續強化台美合作夥伴關係，並支持台灣提升自我防衛能力。

郭雅慧表示，本次軍售是拜登政府自2021年上任以來，第18度對台軍售，台美雙方安全夥伴關係的深化，是印太地區和平穩定的重要基石。面對區域安全挑戰日益升高，台灣將持續強化自身防衛能力，與理念相近國家攜手合作，共同捍衛民主自由價值，確保印太區域和平穩定。