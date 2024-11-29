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北市幼兒園驚爆虐童猥褻「至少20人受害」　3男女教師涉案

▲▼幼稚園。（圖／CFP） 

▲幼兒園示意圖，與本文無關。（圖／VCG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

幼兒園長之子毛畯珅涉嫌在2年間染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，一審認定他對6名女童下手，重判有期徒刑28年。沒想到，北市又爆出疑似虐待、猥褻幼童的案件，民生社區某幼兒園的陳姓男教保員，與梁姓、陳姓女教保員涉案，目前3人都被台北市教育局開罰並公布姓名。

教育局表示，8月接到園方通報，立刻依法將教保員停職，並配合檢調偵辦，同時依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」成立審查小組。

刑事部分，陳姓男教保員除虐童外也涉及猥褻，8月通報時就被羈押，目前全案已進入司法程序，初估兩間幼兒園遭到體罰、猥褻的受害孩童至少20人。

教育局獲報後立刻進行訪談，同時調閱監視器來完成調查報告，最終認定3名教保人員犯行屬實，分別對陳男、梁女及陳女進行60萬元、40萬元、40萬元的裁處，另須接受12小時的幼兒輔導管教課程。

教育局指出，陳男等3人經委員會決議依法裁處，且終身均不得在聘用為教保相關人員，另外也將姓名、服務過的單位等公布於台北市教育局網站上的「幼兒園不適任人員公告專區」。

教育局表示，調查中已對知情不報的教保服務機構其他人員進行15萬元的裁處，並對管理不周的園長裁罰6萬元。此外，目前已請幼兒園轉達家長持續觀察孩童的行為、情緒，如有狀況會立刻提供相關輔導資源支持。

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