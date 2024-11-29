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國小桌球教練伸狼爪！7女童淪洩慾品　她樓梯間遭揉胸30秒

▲▼ 桌球,乒乓球。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲國小桌球教練猥褻、性騷7女童遭判刑。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／新竹報導

新竹縣某國小一名黃姓桌球教練在2023年9月至2024年1月期間，對7名女童摸臀性騷、強行摸下體、揉胸，遭到起訴，因學生家人皆拒絕調解，依5個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪處4年，利用權勢故意對少年犯性騷擾罪之不得易科罰金部分合併處8月。

判決指出，黃姓男子為新竹縣某國小桌球隊之約聘教練，負責教育、訓練學童們學習桌球，卻接連做出無良惡行，包括在2023年9月至1日期間，在練球休息時間摸A童臀部，並要求坐大腿強行摸下體；2023年11月對B童強行深入褲子內摸臀；2024年1月趁C童不備摸臀1下。

2023年1月趁指導D童機會，撫摸胸部、臀部；2024年1月趁E童不備，從後方摸臀1下；2022年至2023年初，在國小樓梯間不顧F童爭執、抵抗，以手撫摸、搓揉胸部長達2、30秒，並在2023年5月、6月某天摸臀1下；2024年強行伸入G童內褲裡摸臀、下體。

▲▼女童哭泣。（圖／CFP）

▲其中一名女童在學校樓梯間遭揉胸長達2、30秒。（示意圖，非本案當事人／CFP）

法官認為，黃男除了造成年幼被害人身心受創、破壞孩子與家屬對師長的信任，嚴重影響孩子的人格發展及身心健全情況，應予嚴懲，審酌黃男在性平會調查時否認犯行，其後於警詢、偵查、審理改口坦承所有犯行，但被害人家屬均拒絕和解，依5個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，合併處4年；依2個成年人利用權勢故意對少年犯性騷擾罪、成年人故意對少年犯修正前性騷擾防治法第25條第1項性騷擾等罪，合併處8月，得易科罰金。可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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