快訊／林口東林橋1男墜10層樓高橋下　雙腿骨折命危送醫

▲林口一名男子墜落橋底，救護人員緊急送往醫院。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陸運陞／新北報導
新北市林口區今天（14日）上午10時許，一名男子從東林橋不明原因墜落橋底，警消獲報抵達，現場高度約10層樓高，立即由器材車架起繩索，救護人員接觸到患者為一名年子年約60歲，雙腿有骨折情況，並已無呼吸心跳，用擔架繩索拉上橋，由救護車送往林口長庚醫院，目前警方正釐清墜橋原因。
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新北市林口區今天（14日）上午10時許，一名男子從東林橋不明原因墜落橋底，警消獲報抵達，現場高度約10層樓高，立即由器材車架起繩索，救護人員接觸到患者為一名年子年約60歲，雙腿有骨折情況，並已無呼吸心跳，用擔架繩索拉上橋，由救護車送往林口長庚醫院，目前警方正釐清墜橋原因。
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