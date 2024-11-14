快訊／林口東林橋1男墜10層樓高橋下　雙腿骨折命危送醫

新北市議員蔡淑君今（5日）在新北市議會質詢時針對空氣汙染進行質詢，她提到，2026年將在林口工一工業區啟用的艾司摩爾（ASML）廠區，竟得面臨到養豬場不定時燃燒廚餘酸臭味的威脅，員工勢必得掩鼻或戴口罩上下班，也沒廠家敢來進駐影響當地發展，呼籲侯市府得趕緊解決這燃眉之急，免得新北「臭名」遠播國際。對此，新北市長侯友宜坦言此舉會帶來負面影響，一定會成立專案小組來嚴格取締。