懷孕女同事遭家暴「老公同情帶回」　人妻讓住空房！真相炸裂

▲一名越籍人妻指控丈夫出軌，聯手婆家欺騙她，還讓懷孕的小三搬進家中待產生子。（示意圖，pixabay）

文／鏡週刊

黎姓越籍人妻遭丈夫丘男劈腿，小三林女甚至入住家中產子，直到孩子滿月才搬離。黎女得知真相後，才發現丈夫與婆家聯手欺騙，黎女心碎提告求償80萬元。法院審理後，判賠40萬元。全案可上訴。

黎女痛訴丈夫丘男的背叛。兩人結婚多年，育有3名子女，經營裝修工程的丘男竟與設計師林女發生不倫戀，原本黎女一直相信丈夫說法，認為兩人只是工作上的往來，在黎女回越南探親期間，丘男還安排林女到她經營的小吃店擔任櫃檯並兼管會計。後來，丘男告知她林女懷孕6、7個月，且遭遇家暴無處可去，出於同情，她同意讓林女暫時搬進家中空房。直到林女孩子滿月後才搬離。

隔年，黎女在丘男的手機發現丈夫出軌的關鍵證據，包括丘男與林女進行「婚配指數」查詢的截圖，以及丘男寫給林女母親的長篇信件，信中，丘男提及「小朋友的事情」「沒有虧待她」等字眼，讓黎女強烈懷疑兩人之間存在不正當關係，甚至可能已經有私生子。

更讓她傻眼的是，林女在孩子滿月後，並非如她所說搬離，而是與孩子一同搬入了丘男父母家中。手機甚至存有兩人偷情鐵證，找到大量丘男與林女出遊時親密擁吻的照片。照片中還發現，丘男在夫家住處與林女母子同床共枕，此外，丘男曾親手抱著林女的兒子餵奶，也幫林女兒子舉行收涎儀式，她質疑若非親生兒子，何必特地拍下餵奶的照片留念？又怎會選擇在自己的父母家中舉辦收涎儀式？

黎女指出，今年6月她親自向林女父母對質求證，對方證實丘男與林女交往已逾3年，且生了2名孩子，生父皆為丘男。黎女對丈夫長期外遇，並與他人育有2子感到心痛不已。更讓她難以接受的是，婆家竟知情不報，反而一同隱瞞。為維護自身權益，黎女決定依法提起訴訟，要求丘男和林女連帶賠償80萬元精神慰撫金。

基隆地方法院開庭，林女對黎女所陳述的外遇事實供認不諱，但對黎女提出的高額賠償要求認為金額過高，主張應以15萬元為合理。另一方面，丘男則無故未到庭，且未提出任何答辯狀。法官認為，丘男與林女的不倫戀情嚴重傷害黎女，侵害其配偶權，且林女也坦承犯行，考量雙方社會地位、經濟狀況及侵害行為的嚴重性，法院判決丘、林二人應連帶賠償黎女精神損害慰撫金40萬元。

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