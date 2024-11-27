高薪人夫疑妻外遇！碩士表妹助攻想抓姦　針孔錄下一句話慘了

▲北市王姓人夫懷疑妻子外遇，竟找來表妹共謀在家裝設針孔攝影機竊錄。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

慘！北部王姓男子懷疑妻子外遇，找來許姓表妹調整住處主臥室內的冷氣機內，藏裝微型攝影機暗中監控，人妻因冷氣故障請維修人員檢修時，意外發現這一切，隨即報警提告。審理時，許女否認犯行，但針孔錄音中一句話，也意外成定罪關鍵證據，士林地院依共犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

2023年2月9日，月入20萬元的王男趁妻子不在家，偕同徵信社人員於主臥室冷氣機內安裝針孔攝影機，以蒐集妻子「不忠」的證據。赴美工作後，王男多次指示擁碩士學歷的許姓表妹，持備用鑰匙侵入住宅調整針孔設備，甚至於客廳天花板加裝另組針孔攝影機。

乖巧的表妹依表哥指示，與2名徵信社人員進入住宅，在主臥室內調整針孔攝影機的位置及鏡頭角度，隔天又在客廳天花飾板處安裝微型攝影設備，許女前後四次進屋，與表哥、徵信人員聯手竊錄表嫂的私人活動及隱私畫面。

同年5月2日，人妻發現丈夫安裝在主臥室針孔攝影機；又於同年月10日，在客廳天花板內發現上開客廳針孔攝影機，經檢視針孔攝影機內記憶卡檔案，赫然發現有自己的影像，她憤而再次報警。

在法庭上，許女不認罪稱，是受表哥委託幫忙開門，協助處理「機器維修」，對針孔的存在並不知情，更主張自己僅在住處內滑手機、照顧寵物，並未參與任何針孔設備的操作。

法院勘驗針孔攝影機的錄影與錄音檔案，發現許女不僅全程知情，還主動參與設備調整工作。其中一段錄音顯示，許女曾說：「對，我想要確認，因為剛橘橘的，我怕會露餡」，許女甚至協助調整主臥室冷氣內針孔攝影機的位置及角度，還討論如何避免攝影機過於明顯；此外，在客廳天花板安裝針孔時，她與徵信社人員及王男一同檢視攝影範圍與隱蔽程度，並多次提供意見，因此讓法官認定其積極參與並知情的關鍵證據。

法官審酌許女因受表哥要求，即多次未經告訴人同意，侵入案發住處，與表哥共同竊錄告訴人在該處主臥室及客廳內之非公開活動及身體隱私部位，所為顯欠缺對他人隱私權應有之尊重，並使告訴人精神上受有相當程度侵害，殊屬不該，且否認犯行，未獲原諒，依共犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。