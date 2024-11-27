　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高薪人夫疑妻外遇！碩士表妹助攻想抓姦　針孔錄下一句話慘了

▲桃園市某所升大學補習班林姓班主任，遭指控在女廁天花板裝設針孔偷拍女學生如廁，檢方查出其偷拍檔案硬碟影片多達40G，受害女學生至少逾百人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲北市王姓人夫懷疑妻子外遇，竟找來表妹共謀在家裝設針孔攝影機竊錄。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

慘！北部王姓男子懷疑妻子外遇，找來許姓表妹調整住處主臥室內的冷氣機內，藏裝微型攝影機暗中監控，人妻因冷氣故障請維修人員檢修時，意外發現這一切，隨即報警提告。審理時，許女否認犯行，但針孔錄音中一句話，也意外成定罪關鍵證據，士林地院依共犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

2023年2月9日，月入20萬元的王男趁妻子不在家，偕同徵信社人員於主臥室冷氣機內安裝針孔攝影機，以蒐集妻子「不忠」的證據。赴美工作後，王男多次指示擁碩士學歷的許姓表妹，持備用鑰匙侵入住宅調整針孔設備，甚至於客廳天花板加裝另組針孔攝影機。

乖巧的表妹依表哥指示，與2名徵信社人員進入住宅，在主臥室內調整針孔攝影機的位置及鏡頭角度，隔天又在客廳天花飾板處安裝微型攝影設備，許女前後四次進屋，與表哥、徵信人員聯手竊錄表嫂的私人活動及隱私畫面。

同年5月2日，人妻發現丈夫安裝在主臥室針孔攝影機；又於同年月10日，在客廳天花板內發現上開客廳針孔攝影機，經檢視針孔攝影機內記憶卡檔案，赫然發現有自己的影像，她憤而再次報警。

在法庭上，許女不認罪稱，是受表哥委託幫忙開門，協助處理「機器維修」，對針孔的存在並不知情，更主張自己僅在住處內滑手機、照顧寵物，並未參與任何針孔設備的操作。

法院勘驗針孔攝影機的錄影與錄音檔案，發現許女不僅全程知情，還主動參與設備調整工作。其中一段錄音顯示，許女曾說：「對，我想要確認，因為剛橘橘的，我怕會露餡」，許女甚至協助調整主臥室冷氣內針孔攝影機的位置及角度，還討論如何避免攝影機過於明顯；此外，在客廳天花板安裝針孔時，她與徵信社人員及王男一同檢視攝影範圍與隱蔽程度，並多次提供意見，因此讓法官認定其積極參與並知情的關鍵證據。

法官審酌許女因受表哥要求，即多次未經告訴人同意，侵入案發住處，與表哥共同竊錄告訴人在該處主臥室及客廳內之非公開活動及身體隱私部位，所為顯欠缺對他人隱私權應有之尊重，並使告訴人精神上受有相當程度侵害，殊屬不該，且否認犯行，未獲原諒，依共犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
52歲「綠葉王」男星被目擊餐廳打工！　日賺1200元：當演員
中華隊奪冠辦遊行　日本球迷感動「幸好是輸給台灣」
錢帥君籌5000萬救尪！　向親友懇求來的
鄭宗哲表態願戰經典賽資格賽：任何國際賽都想打！
彰化警輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」
小哈利罕見吐「哈林、伊能靜離婚」真實心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

瘋12強！詐團情侶檔車上緊盯台日大戰　抬頭驚見被警察包圍了

獨／15歲少年駕車奪3命被收容　士林地院移轉管轄新北地院接手

錢帥君73分鐘籌5千萬救尪！郭哲敏還押前吐苦水：向親友懇求來的

彰化警輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」　控警局官官相護

高薪人夫疑妻外遇！碩士表妹助攻想抓姦　針孔錄下一句話慘了

掛急診錢不夠「推擠護理師」還掐她脖子　桃園莽男認錯賠償

台中2線3星警官酒駕「酒測值0.54」記大過調職　再移送法辦

失聯移工騎車未禮讓行人遭攔查　跨安全島狂奔！體力不支被逮

快訊／北市濟南路火警！1樓突冒火舌「濃煙竄天」　住戶驚慌逃生

錢帥君心碎！法官1hr裁定郭哲敏延押2個月　1億保釋金退還時間曝

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

瘋12強！詐團情侶檔車上緊盯台日大戰　抬頭驚見被警察包圍了

獨／15歲少年駕車奪3命被收容　士林地院移轉管轄新北地院接手

錢帥君73分鐘籌5千萬救尪！郭哲敏還押前吐苦水：向親友懇求來的

彰化警輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」　控警局官官相護

高薪人夫疑妻外遇！碩士表妹助攻想抓姦　針孔錄下一句話慘了

掛急診錢不夠「推擠護理師」還掐她脖子　桃園莽男認錯賠償

台中2線3星警官酒駕「酒測值0.54」記大過調職　再移送法辦

失聯移工騎車未禮讓行人遭攔查　跨安全島狂奔！體力不支被逮

快訊／北市濟南路火警！1樓突冒火舌「濃煙竄天」　住戶驚慌逃生

錢帥君心碎！法官1hr裁定郭哲敏延押2個月　1億保釋金退還時間曝

美國Honda「漆面剝落」面臨集體訴訟　前一次曾付天價和解金　

人氣女歌手不續約遭冷凍！發文疑吐苦水「好想躺平」網湧入打氣

瘋12強！詐團情侶檔車上緊盯台日大戰　抬頭驚見被警察包圍了

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.27～12.3

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.27～12.3

中華隊話題選手TOP10！　「台灣英雄」IG一次看

小白貓2樓墜落「嘴裂開爆血」無助路邊徘徊　康復後找到溫暖歸宿

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.27～12.3

【瑪法達星座運勢】射手座　11.27～12.3

SOGO攜瑪利亞基金會耶誕點燈　今年業績拚微幅成長

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

獨／台中命案！25歲男遭虐打「下半身」喪命

即／縱火害7死2重傷　佛堂慘案兇手無期定讞

破解柯文哲「滅證指令」　關鍵帳冊被她碎掉了

錢帥君心碎！郭哲敏延押2個月　1億保釋金退還時間曝

上課變上床！已婚健身教練劈2女學員

英文女師「鋸屍」奇案　人夫公務員魂斷小三家

4連霸里長欠債2千萬跑路　

柯文哲再被挖出2300萬賄款　八大金庫曝光

謝宜容涉霸凌遭境管！　防逃專刊曝光

即／高雄停車場驚見男子「陳屍白車中」

獨／超摳軍人性愛照討分手費　 判百倍奉還女大生

雲林狼師！　專挑「弱勢女生」午休性侵

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

更多熱門

相關新聞

在女兒背包內偷裝竊聽器　莽男下場曝

在女兒背包內偷裝竊聽器　莽男下場曝

桃園市戴姓男子與妻子感情不睦，去年4月間偷偷在女兒的加菲貓背包裡安裝竊聽器，希望偷偷錄下妻女的言談舉止，後來妻子察覺女兒背包常常閃爍燈光才驚覺被安裝竊聽器，一怒報警提告；桃園地院審理時，戴男坦承裝竊聽器但否認竊聽，法官審結依無故竊錄他人非公開言論、談話罪，處拘役50日，扣案竊聽器2個均沒收，本案仍可上訴。

小三掰與正宮當朋友　被一句話打臉

小三掰與正宮當朋友　被一句話打臉

刺死人妻痛哭「很愛她」　兇嫌辯：她說會離婚

刺死人妻痛哭「很愛她」　兇嫌辯：她說會離婚

獨／人妻斷離外遇男　撤回保護令聲請被刺命危

獨／人妻斷離外遇男　撤回保護令聲請被刺命危

即／馬國女大生魂斷台灣　家屬求償2千萬結局曝

即／馬國女大生魂斷台灣　家屬求償2千萬結局曝

關鍵字：

士林妨害秘密外遇偷錄針孔

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

小S溝通老公「想開放性關係」

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面