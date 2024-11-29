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北韓女商人遭綁高射炮「轟成碎片」！　屍塊粉雪散落嚇壞千人

▲▼北韓公開處刑畫面。（圖／翻攝自Daily NK）

▲北韓公開處刑畫面。（圖／翻攝自Daily NK）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）自從新冠疫情以來，該國最高領導人便下令嚴格封鎖國境、加強貿易控管，深怕南韓等境外敵對勢力會透過病毒入侵，因此針對朝中邊境上的外匯機構進行大規模檢查，豈料一名女性社長因為從事走私貿易，最後遭到保衛部逮捕，還被綁在高射砲「轟成碎片」，屍骨如粉雪般散落。

根據《Daily NK》，北韓平安北道與中國接壤，新義州便為道內其中一座頗具知名度的對中貿易口岸，因此聚集許多外匯機構。當地消息人士透露，北韓保衛部（秘密警察）所派遣的檢閱小組從11月4日起，針對道內的外匯機構進行大規模嚴格檢查，外匯機構的從事人員多達數千人。

依據當地規定，每4個半期便會實施一次定期檢查，針對外匯機構的所有人員進行單獨面談，比以前還更為嚴格。保衛部檢閱小組在進行正式的突擊檢查前解釋，「傀儡韓國等境外敵對勢力妨害我國（北韓）對外貿易，試圖達到瓦解我國內部，因此必須防止他們達成目的。」

保衛部檢閱小組強調，「儘管賺取外匯相當重要，但不該涉及與韓國有關的南韓企業。」

當地消息人士透露，一名女性社長因為從西海岸的南浦（靠近首都平壤的海港城市）進行走私貿易，遭到保衛部人員逮捕。當局為了殺雞儆猴，處行前還特別將其他外匯相關同業人士聚集在同一地點，然後再以「大口徑高射砲」血腥轟殺女社長，女社長的遺體頓時被轟成碎片，屍塊有如粉雪般飄落，最後遺體形跡灰飛煙滅。

消息人士感嘆，對於該名死狀悽慘的女社長，其實至今仍記憶猶新，「保衛部向我們下令，究竟是靠哪一種手段賺取外匯，一定要詳實說明，否則就會被當成間諜，這讓我們這些相關人士感到疲憊。」

另外，相關人士也補充，其實在類似的政府機構或部門工作，領取的薪水根本無法餬口，因此職員們必須為自己另拓財源，然而一旦被發現，可能會被視為「侵占國家財產」。

且從事外匯的相關人員為了躲避撥打國際電話時的繁雜手續，不少人會在朝中邊境附近使用中國手機，因為可以接收到中國基地台發射的電波，然而此舉同樣也是違法行為。

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