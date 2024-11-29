韓版薩德！南韓成功研發「遠端飛彈攔截系統」　動能擊殺毀敵導彈

▲南韓軍方成功研發遠端地對空導彈攔截系統（L-SAM）。（圖／大韓民國國防部）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近年來積極研發各種不同類型的彈道飛彈，對於南韓的國防安全構成嚴重威脅。對此，南韓軍方研發遠端地對空導彈攔截系統（L-SAM），堪稱為「韓國版薩德」，透過動能有效攔截重返大氣層的敵方導彈，採用南韓獨自研發的技術，如今研發工程正式宣告結束，預計2025年以後投入量產。

根據《韓聯社》，南韓國防科學研究所（ADD）從2015年起耗資1兆2000億韓元（約新台幣280億元），投入L-SAM的研發工作，為的就是能夠攔截重返大氣層後的敵方導彈，該系統能夠攔截距離地表40公里以上高度的敵方導彈，最近研發工作正式結束，今（29）日在大田由南韓國防部長金龍顯主持慶祝儀式。

目前在全球，只有美國、以色列等極少數的國家能夠擁有L-SAM系統的攔截技術，而如今南韓靠著自己的力量，成功研發出該套飛彈防禦系統，該系統採用「擊殺」（hit to kill）技術，藉由動能直接摧毀來襲的敵方導彈，在精準度與破壞能力更上層樓，且彈體分為2節，可以針對敵方航空器（軍機）、彈道飛彈等各種空中威脅的類型做出不同應對。

▲南韓L-SAM第4次測試成功攔截模擬敵方導彈的目標彈。（圖／南韓國防科學研究所）

南韓總統尹錫悅傳送賀電，「韓國型飛彈防禦系統能夠應對北韓各種核武與導彈威脅，如今L-SAM研發成功，使該系統取得劃時代的進展」；金龍顯則指出，L-SAM是國家領空的捍衛者，能夠守護國民的生命財產安全，就算北韓斷然發射導彈挑釁，也無法穿越層層的攔截防護網。

據悉，L-SAM為南韓軍方構築韓國型三軸體系「韓國型飛彈防禦攔截系統」（KAMD）的重要戰力之一，又被稱為韓版薩德，能在北韓導彈從頂點高度下墜之際，在距離地表50至60公里的高空進行攔截，屬於上層飛彈防禦體系。