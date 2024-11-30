巴西蝦等50年「終於能賣中國」最快明年出貨　這1國與台斷交悲劇了

▲巴西蝦撬開50年枷鎖「終於能出口中國」，宏都拉斯蝦農將再遭打擊。（圖／達志／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

巴西1974年跟中國建交後，白蝦出口長期受到中國限制，中國政府直到近期才終於同意取消限制，巴西白蝦最快明年1月就可以出口中國，屆時巴西蝦農與商人將獲得新的巨大市場，然而這個消息對於剛失去台灣市場的宏都拉斯蝦農而言，無疑又是一記沉重打擊。

綜合外媒報導，巴西蝦生產者協會（ABCC）主席羅查（Itamar Rocha）近日受訪時表示，巴西白蝦過往一直受到中國限制，不過在政府與商界團體努力跟中國政府談判後，最近終於取得了初步進展，預計30至40天後就可以取得中國出口白蝦的授權，巴西白蝦最快明年1月就可以開始出口中國。

雖然取得了進場門票，巴西白蝦進入中國市場仍會面臨巨大挑戰，像是中國白蝦市場目前由厄瓜多佔據主導地位，進口數量達到驚人的75％，且巴西白蝦養殖規模較小，價格相較其他國家並沒有太大優勢，且中國國內近期需求疲軟，白蝦進口需求相當去年同期均下滑，巴西白蝦要搶下市場恐怕有一定難度。

值得一提的是，積極想將白蝦賣往中國的，還包含2023年跟我國斷交、跟中國建交的宏都拉斯，中國當初承諾會大量進口宏都拉斯白蝦，沒想到直到現在都一直沒有實現承諾，宏都拉斯白蝦賣不到中國，還損失了最大的台灣市場，如今巴西白蝦即將將入競爭，對於宏國蝦農無疑又是一記沉重打擊。