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高鐵引進新世代列車　軌道暨核心機電工程「12月動工」

▲▼高鐵左營基地第二檢修廠軌道暨核心機電系統工程預計12月動工，高鐵今(29日)與日商三菱重工簽約。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲高鐵左營基地第二檢修廠軌道暨核心機電系統12月動工，高鐵今(29日)與日商三菱重工簽約。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

因應2026年起將陸續引進新世代列車，高鐵規劃提升維修設備及能量，台灣高鐵左營基地第二檢修廠興建工程已展開，高鐵再推動廠內軌道暨核心機電系統工程建置，今(29)日與日商三菱重工簽約，預計12月將開始動工。
 
台灣高鐵公司與日商三菱重工業株式會社，今舉辦「高鐵左營基地第二檢修廠—軌道暨核心機電系統工程」簽約，台灣高鐵董事長江耀宗致詞時表示，高鐵新世代列車預計2026年起陸續抵台、2027年投入營運，將以更充裕運能，帶給旅客更好、更舒適搭乘體驗。他更希望，配合新車導入的「第二檢修廠」興建工程，在未來工期中，各項介面協調順暢，如期、如質完工，早日通過履勘，讓台灣高鐵車輛檢修能量，因「第二檢修廠」投入獲得大幅提升。

高鐵公司表示，高鐵通車營運即將屆滿18年，迄今累計旅運超過8億8千萬人次。為因應未來旅運需求並提升服務品質，正積極引進新世代列車，並同步提升各項維修設備與能量。

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▲▼高鐵左營基地第二檢修廠軌道暨核心機電系統工程預計12月動工，高鐵今(29日)與日商三菱重工簽約。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲高鐵左營基地第二檢修廠軌道暨核心機電系統12月動工，高鐵今(29日)與日商三菱重工簽約。（圖／高鐵公司提供）

今年初高鐵左營基地「第二檢修廠」興建工程已順利展開，高鐵指出，這次再針對廠內列車調度與連結主線所需「軌道暨核心機電系統工程」完成簽約，將由三菱重工將負責軌道、電車線、號誌、電力、通信與道旁機電系統等核心機電系統工程的施作，預計12月開始動工。 
 
高鐵左營基地「第二車輛檢修廠」配置6股檢修軌，建置完成後除可增加列車駐車空間外，並可執行未來高鐵全車隊列車所需之日檢、月檢與車輛清洗作業。廠區土建工程已於今(2024)年3月起開工，今日「軌道暨核心機電系統工程」完成簽約後，預計12月開工，增設廠區內各項核心機電設備，並且修改既有核心系統。

高鐵表示，「第二車輛檢修廠」啟用後，可望大幅增加高鐵列車調度與檢修之效率與能量。

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