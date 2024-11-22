高鐵TGo、小樹生活網遇駭！盜點數換商品券　犯罪集團10嫌遭逮

▲游哲銘(中)涉嫌冒名盜領各會員網站紅利點數遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台灣高鐵於8月下旬發覺有部分TGo網站會員帳號，遭不明人士將點數盜換為商品券，小樹生活網站會員也有類似情況發生，經法務部調查局台北市調查處與北檢、屏檢組專案小組調查，搜索駭客及車手集團成員處所，約談犯罪嫌疑人10人到案，其中主嫌陳、游及鄭3人涉犯刑法妨害電腦使用及詐欺等罪嫌重大，分別經檢察官複訊後，聲請屏東地方法院及臺北地方法院法官裁定羈押禁見獲准，其餘犯罪嫌疑人亦陸續約詢完畢。

法務部調查局指出，高鐵公司8月下旬發覺有部分TGo網站會員帳號遭不明人士將點數盜換為商品券，隨即在多家餐飲、便利商店兌領實體商品等異常情事，立即向台北市調查處檢舉立案。經台北市調查處與資安工作站、屏東縣調查站成立專案團隊，過濾大量資料後鎖定主嫌陳男，於9月間執行搜索，查獲TGo網站會員帳密與登入腳本惡意程式，陳男將不法兌換取得之商品券，自行或轉傳親友花用，詐取財物金額逾數萬元。

▲會員點數兌換成餐券等。（圖／法務部調查局提供，下同）

高鐵公司後又於9月中旬發現，有不明人士對 TGo 網站會員帳號進行逾百萬筆撞庫攻擊，成功率約 5％，遭成功登入帳號之會員點數被盜換為3C量販店抵用券，迅即在多家實體門市核銷購買 3C、手機及家電產品，因犯罪手法與前案有別，再向台北市調查處檢舉立案；同時，神坊公司小樹生活網站亦發現有會員帳號遭他人異常登入，將會員點數盜換為零售量販店即享券，在實體門市核銷購買酒類及家電產品情事。

台北市調查處清查發現是相同駭客操控殭屍設備及境外VPN IP，對TGo網站進行撞庫攻擊，再無故登入會員帳號盜換點數，隨後針對部分帳號再以相同手法對小樹生活網站進行撞庫及盜換，掌握具體事證後，隨即於 10、11 月間發動二波搜索，查獲游、鄭及陳、江等人配合駭客主導整起詐取電子票券及銷贓牟利犯行，犯罪所得逾數十萬元；另經專案小組鑑識駭客使用境外主機，查知是受中國 IP 所操控，已協調業者同意後下架，以免駭客持續利用遂行駭侵攻擊。

調查局呼籲及提醒企業，對於所經營之網站平台，如存有會員之儲值金額、點數、票券等有價電子紀錄，或有提供綁定信用卡等付款機制，或可查閱歷史消費紀錄時，應於會員登入機制，導入兩階段或多因子認證；民眾在各網站平台應分別設定具獨特性密碼，切勿下載執行來路不明的程式，一旦發現曾用於登入各網站平臺之電腦被駭，宜立即確認信用卡有無異常消費紀錄，並重設密碼，避免後續再發生帳號遭不法登入及詐欺等情事。