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派出所長遭喪屍撞死殉職！新北警抓到幕後藥頭　遺孀說話了

記者陸運陞／新北報導

今天公祭明日絕不忘記！新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，日前深夜執行巡邏勤務，遭一名毒駕的女毒蟲拖行不幸殉職，土城警方化悲憤為力量，報請新北地檢署向上溯源，前往新北三峽逮捕提供毒煙彈的男子，順利查獲毒煙彈、依托咪酯補充液、吸食工具等，並依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▲▼清水所長劉宗鑫遭毒蟲撞死，警方持續溯源追查到提供毒品的劉男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲清水所長劉宗鑫遭毒蟲撞死，警方持續溯源追查到提供毒品的劉男。（圖／記者陸運陞翻攝）

今年9月底，土城清水所長劉宗鑫，颱風夜與同仁開車執行巡邏勤務，行經地檢署附近，發現一輛違停轎車形跡可疑，立即上前盤查，但駕駛陳女因隨身攜帶毒品，心虛之下猛催油門企圖逃逸，不僅將所長劉宗鑫拖行500公尺，還撞擊路中捷運工地護欄，企圖將其甩開，因此造成頭部重擊，送醫後不治身亡殉職。

▲▼清水所長劉宗鑫遭毒蟲撞死，警方持續溯源追查到提供毒品的劉男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲同仁回憶起劉所長值勤最後一晚，不禁哽咽拭淚。（圖／記者陸運陞翻攝）

發生此事土城分局同仁們陷入一片悲痛中，但仍化悲憤為力量，持續追查提供陳女毒煙彈上游，經多日循線追查，得知毒品供應商為住在新北三峽的23歲劉姓男子，於上個月(10)27日，持搜索票前往劉男住處，警方發現，劉男房間化身為毒品分裝場，查扣依托咪酯菸彈含主機1支、菸彈22顆、依托咪酯補充液1瓶、分裝工具1組、K盤1個、手機1支等贓證物，並依法移送偵辦。

劉故所長妻也表示，感謝政府對事件發生後對毒品管制的重視，有效率的將毒品依托咪酯改列等級，相信能防範社會大眾濫用毒品，也會提升民眾對政府決心查緝毒品之感受，讓警察查緝過程有效嚇阻毒犯、降低危險性，最重要的能保障警察人員安全，平安回家。

▲▼清水所長劉宗鑫遭毒蟲撞死，警方持續溯源追查到提供毒品的劉男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲殉職的劉所長遺孀感謝政府將依托咪酯提升為二級毒品，讓警察同仁在查緝時加強力度。（圖／記者陸運陞翻攝）

土城警分局強調，依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等毒品對社會危害性極高，甚至奪走土城、三重警分局員警寶貴的生命，現終由行政院於113年11月27日公告列為第二級毒品。今年9月迄今已查獲毒品菸彈分裝場4場、查扣含有依托咪酯菸彈149顆、依托咪酯菸油共計455公克。分局呼籲，是類毒品現已正式列為第二級毒品，不僅持有遭查獲後將依法逮捕究辦，刑責也已提高，民眾切勿以身試法。

▲▼清水所長劉宗鑫遭毒蟲撞死，警方持續溯源追查到提供毒品的劉男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在提供毒品劉男住處，查獲依托咪酯補充液及毒煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

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