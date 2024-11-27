保三破史上最大宗！市價27億喪屍毒品現形　可製成135萬顆煙彈

▲檢警偵破全台最大宗依托咪酯毒品案，攔下135公斤27億元喪屍煙彈。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

內政部警政署保安警察第三總隊（第二大隊）在台灣橋頭地方檢察署指揮下，日前成功偵破涉及運輸大量喪屍煙彈毒品入境的案件，並在高雄市仁武區查獲135公斤依托咪酯毒品，市價約27億元，是全台破獲最大宗的依托咪酯毒品案。

行政院於今年8月5日將喪屍菸彈毒品「依托咪酯」列為第三級毒品後，保三總隊立即針對進口貨櫃進行大數據分析，鎖定高風險進口貨物。今年10月初，保三總隊發現一件進口申報貨物重量從65公斤更正至265公斤，懷疑其有毒品走私嫌疑，並與多個單位共組專案小組進行查驗。

專案小組在貨櫃的化學桶底層發現夾藏27袋不明粉末，經鑑驗確認為依托咪酯毒品，總重135公斤。隨後，專案小組於10月11日在高雄市仁武區逮捕收貨人葉姓犯嫌，並在其住家查扣相關文件及其他違禁物品，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

此案所查獲的依托咪酯毒品，是近期多起重大交通事故的禍首「喪屍煙彈」成分，吸食後會立即產生麻醉效果，嚴重影響吸食者的行為能力。由於該毒品氾濫，導致多起交通事故及警察殉職事件，警政署展開全國性專案查緝。

根據專案小組的分析，1公斤依托咪酯可製成約1萬顆喪屍煙彈，市價新台幣2000至2500元不等，本案135公斤依托咪酯市值約27億元。若流入市面，將嚴重危害國人健康並引發更多交通意外。幸賴專案小組鍥而不捨的查緝，成功瓦解該販毒集團。