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首曝「陳傑憲賽前1句」真的愛台灣　網驚見配圖：情蒐部署史上最強

▲▼ 。（圖／翻攝kesi2022）

▲費爾柴德本尊出現在合照中，讓球迷超驚喜。（圖／翻攝kesi2022）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊奪冠不僅締造32年紀錄，甚至終結日本27連勝，而台灣隊長陳傑憲一舉拿下MVP，亮眼表現圈粉無數！而中職副祕書長蔡克斯分享一個賽前陳傑憲的一個小故事，「你就知道他多想為國家奉獻！」不僅如此，文章照片出現費爾柴德的身影，原來聯盟與費仔已有接觸。

蔡克斯在Threads分享，12強開打前有一個小故事，他們聊到12強與經典賽資格賽的佈局時，蔡其昌提到「打過12強的球員應該讓大家可以好好休息，不要晚關機又要提早開機！」

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總教練「龍貓」曾豪駒也稱，「方向也是朝這樣規劃的！」此時，旁邊出現謎之聲，滿滿的台味一句「會長啊，你啊捏共，是說我不能擱打經典賽膩」，出聲的人正是陳傑憲。

這番對話讓蔡克斯感動直呼，「你就知道他多想為國家奉獻！不過我們還是希望隊長多多休息，準備明年的漫長的賽季啦。」

最後，該文章配圖出現紅人台裔大聯盟球員費爾柴德（Stuart Fairchild）的合照身影，蔡克斯則寫道，「費仔龍貓總ㄟ今年已經帶團隊去看過他囉！」

底下網友熱議，「該休息就該休息，不然真的季中會累死，我覺得組出第二隊應該也是沒問題」、「傑憲話尾+膩，已經是台南人了」、「哇靠～費仔已經有去拜訪了喔，厲害，這情蒐...這先行速度」、「情蒐跟超前部署史上最強」、「費仔快來」、「希望2026經典賽能夠看到『CT卡費』上場」、「超前部署的邀請！好棒，看來這次真的很早就開始布局」。

對於明年2月WBC經典賽資格賽即將開打，網友們敲碗希望徵召2位台美混血的美國職棒大聯盟球員卡洛爾（Corbin Carroll）與費爾柴德，沒想到竟然獲得中職會長蔡其昌回應「保持聯絡中」。

24歲的卡洛爾目前效力於亞利桑那響尾蛇，他的父親是美國人、母親為台灣人，出生於西雅圖，6歲時移居路易斯安那州，今年賽季的打擊率為0.231；而28歲的費爾柴德目前效力於辛辛那提紅人隊，他的母親也是台灣人，同樣出生於西雅圖，今年賽季的打擊率為0.215。

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