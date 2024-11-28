製毒工廠藏桃園民宅！檢警抄出5263包毒咖啡　6人這下慘了

▲桃園地檢署指揮刑事局電信偵查大隊、桃園、台中市警局與台東縣刑事局組成專案小組，查獲李姓男子等6人組成製毒集團。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署指揮刑事局電信偵查大隊、桃園市警局、台中市警局與台東縣警局刑警大隊組成專案小組，自去年9月至今年9月間長期蒐證，在桃園市平鎮、新屋等地區同步搜索，查獲李姓男子等6人在民宅組成製毒集團，現場起出第三級毒品毒咖啡包、製毒工具等證物，及時阻止毒品流入市面。檢方日前偵結，依毒品危害防制條例起訴，並具體將同案李姓、高姓與陳姓男子具體求刑5年以上，其餘朱姓、王姓、潘姓等3人求刑4年以上，以資懲儆。

▲桃園地檢署指揮警方專案小組，查獲李姓男子等6人組成製毒集團，現場起出封口機等證物。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署指出，檢察官林柏成去年接獲線報指稱，李姓男子等人利用民宅掩護，將第三級毒品4－甲基甲基卡西酮等毒品，依調配比例摻入果汁粉進行分裝封口，製造毒品咖啡包。經指揮桃園市楊梅、平鎮、八德警分局與台中市第六警分局與台東縣警局刑警大隊等單位組成專案小組，掌握製毒集團犯罪模式長期實施跟監、蒐證，今年9月間持拘票、搜索票先後發動搜索5處、拘提5人到案，並向法院聲請羈押被告李姓、高姓與陳姓等3人獲准。

▲桃園地檢署指揮警方專案小組，查獲李姓男子等6人組成製毒集團，現場起出大批製毒工具等證物。（圖／桃園地檢署提供）

專案小組溯源偵辦於現場查扣含有第三級毒品甲基甲基卡西酮等毒品咖啡包共計5263包、毒品咖啡膠囊106顆、毒咖啡原料、封膜機、電子磅秤、分裝漏斗、空膠囊、包裝袋、烤箱、烘乾設備、電動攪拌機、封口機、電子磅秤、果汁粉等製毒與分裝工具等證物。

桃檢表示，毒品咖啡包因包裝新穎、價格低廉，易吸引青少年施用，已成為嚴重毒品犯罪，本案查獲毒品數量龐大，幸經檢警及時攔阻，若流入市場將嚴重戕害國人健康。桃檢將持續與緝毒單位合作加強打擊毒品犯罪，從源頭徹底斷絕毒品供應，以保護國人健康安全。