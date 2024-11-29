陸1至10月貨貿進出口總值36.02兆人民幣　同比增長5.2％

▲河北秦皇島碼頭裝卸貨櫃的輪船。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2024年1至10月，貨物貿易進出口總值36.02兆元（人民幣，下同），同比增長5.2%。其中，出口20.8兆元，增長6.7%；進口15.22兆元，增長3.2%。10月當月，貨物貿易進出口總額同比增長4.6%，比上月加快3.9個百分點。其中，出口增長11.2%，加快9.6個百分點。

▲大陸商務部副部長王受文。（圖／翻攝國新辦官網）

《人民日報》報導，外貿運行總體平穩。10月份，貨物貿易進出口總額同比增長4.6%，其中，出口連續第七個月保持了增長。前三季度累計出口規模達到了18.62兆元，創歷史同期新高，同比增長了6.2%，增速比最近10年同期的平均增速高了0.5個百分點。

大陸商務部副部長王受文表示，近年來，經濟全球化遭遇逆流，世界開放指數下滑，貿易保護主義盛行，「1995年—2014年20年間，全球貿易增速是全球GDP增速的2倍多，但是在過去10年，全球貿易增速低於全球GDP增速。在這種背景下，中國外貿發展整體保持了質升量穩的發展勢頭。」

▲上海外高橋碼頭上的貨櫃。（圖／視覺中國）

全球近年受到經濟增速放緩，保護主義下的貿易壁壘增加，大陸在外貿上的不利因素依然突出，對此，王受文分析指，「歷史已經表明，一個國家對中國加徵關稅，並沒有解決自身所存在的貿易逆差問題，相反，會推高進口產品價格。最終關稅是由進口國的消費者和最終用戶來支付，加徵關稅必然導致消費者支付價格上升，用戶成本提高，物價上漲導致通貨膨脹。」

大陸未來將持續推動與全球產業鏈和供應鏈的合作，持續深化全球化貿易，同時，大陸中央部門也積極推動對外貿企業的金融、數位化和人才往來的便利性及支持力量，藉此對抗日漸抬頭的國際貿易保護主義。