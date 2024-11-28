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暴雪強襲南韓！死亡人數上升至5人

▲南韓正遭遇大雪災情。（圖／路透）

▲南韓正遭遇大雪災情，目前已知五人死亡。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓近日受極端寒潮影響，首都圈及多地迎來罕見大雪，引發交通混亂及多起事故，導致至少五人死亡。根據路透社報導，南韓週四（11月28日）迎來第二日大雪，但當局表示，天氣已有所緩解。

據《韓聯社》報導，首爾此次降雪量已成為自1907年有記錄以來的第三大單次降雪，部分地區積雪深度超過40公分。大雪影響範圍廣泛，特別是在首都圈，氣象部門稍早解除大雪警報後，積雪已開始融化。

本次大雪導致嚴重的公共安全事故。根據路透社消息，京畿道地區自週三起發生五起與大雪相關的致命事故。其中包括四人因建築物因積雪壓垮而喪命，另有一人因大雪導致的車禍中遇難。此外，江原道原州市週三晚發生53輛車連環相撞事故，造成至少11人受傷。

仁川國際機場成為大雪重災區。航班追蹤網站 Flightradar24 資料顯示，截至週四下午，該機場31%的航班延誤，16%的航班取消，平均延誤時間達兩小時。全國共有142班航班取消，76條渡輪航線停運，部分列車亦因雪延誤。南韓行政安全部呼籲民眾減少不必要外出，並維持公共交通暢通。

官方數據顯示，京畿道共有約1,285所學校停課，包括幼兒園在內。由於雪災影響，部分地區出現電力中斷，數千家庭受影響。

氣象專家指出，此次異常大雪主要由韓半島西部海域的異常溫暖海水遇上強冷空氣所致，形成大範圍雪雲帶。這種現象通常出現在冬季，但如此強烈的降雪在11月實屬罕見。

據朝鮮中央電視台報導，北韓部分地區自週二起錄得超過10公分的降雪，與南韓同樣面臨大雪帶來的挑戰。

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