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26歲男狂流「綠鼻涕」　醫一看示警：嚴重恐失明致死

鼻塞,流鼻水,感冒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲季節交替期間，很多人會忽略小症狀而延誤就醫。（示意圖／本報資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

一名26歲男子因流黃綠色鼻涕，伴隨鼻塞及嗅覺下降，前往醫院就診，經檢查確診為嚴重鼻竇炎。醫師追問病史後發現，該男子曾因蛀牙接受根管治療，研判口腔內細菌可能透過牙齒或牙齦感染入侵鼻竇，引發齒源性鼻竇炎。經鼻竇內視鏡手術清除膿瘍及阻塞物後，男子住院3天後出院，目前需持續門診追蹤並進行鼻沖洗。

阮綜合醫院耳鼻喉科主治醫師劉嘉鈞在《健康2.0》表示，鼻竇炎的症狀包括鼻塞、流鼻水、膿鼻涕、鼻水倒流及嗅覺變差等。若未及時治療，不僅可能影響視力，還可能導致腦膜炎，甚至危及生命。該男子在初期接受抗生素治療，但症狀未見改善，最後透過手術清理膿腫才解決問題。

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劉嘉鈞解釋，齒源性鼻竇炎是由口腔感染引起的鼻竇炎，通常發生在單側上頷竇，約佔單側鼻竇炎病例的30%。近年來，與牙科問題相關的鼻竇炎病例比例有上升趨勢，特別是接受過牙齒治療的患者更需提高警覺。一旦發現單側鼻竇炎，醫師會建議配合抗生素、牙科處理，必要時進行鼻竇內視鏡手術。

醫師提醒，鼻竇炎若延誤治療，可能惡化為慢性鼻竇炎或出現更嚴重的併發症。為避免疾病反覆發作，患者應注重口腔衛生，定期檢查牙齒，並在出現鼻竇炎相關症狀時儘速就醫，以減少治療時間及風險。
 

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