尿檢呈毒品反應　他喊冤：感冒藥害的...法官判無罪

▲彰化毒蟲感冒喝甘草止咳水尿檢陽性反應。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子曾因毒品遭勒戒，再到執行機關進行尿檢，卻驗出有嗎啡跟可待因，遭依吸食一級毒品罪嫌送辦，男子辯稱，因患流感又併發急性鼻竇炎，喝醫生開立的甘草止咳水服用，不知道為何會驗出有陽性反應，法官審理，由於止咳藥水含有鴉片酊（Opium Tincture）具嗎啡跟可待因成分，因此判處高男無罪。

依據判決書內容，男子曾因施用毒品案件，經法院裁定送執行觀察、勒戒後，因認無繼續施用毒品傾向，於2022年5月17日執行完畢釋放後。同年10月14日12時30分到執行機關進行尿檢，結果呈嗎啡及可待因陽性反應，依涉犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪嫌送辦。

高男否認吸毒，並辯稱「我沒有施用海洛因。但我因為感冒，10月14日早上有去北斗鎮診所就醫，醫師開立藥丸及藥水3天份，當時咳的受不了，看完醫師拿到藥，就服用了」，「我不知道為何我採尿結果呈嗎啡及可待因陽性反應」。

高男辯稱，因罹患A型流感又併發急性鼻竇炎等，所以去耳鼻喉科看診，隨後醫生開立甘草止咳水服用，他因為咳受不了就服用了，不知道為何採尿結果驗出有嗎啡跟可待因陽性反應。

法官審理，男子確實曾於10月13日、同年月14日因A型流行性感冒併發急性鼻竇炎及急性氣管炎，到耳鼻喉科診所就醫，該診所醫師並開立甘草止咳水送往檢驗，發現內含鴉片酊（Opium Tincture）具嗎啡、可待因成分，若尿檢者服用後出現陽性反應，因此應可視為醫療用所致，認為檢方提出的證據，難認高男有施用海洛因罪證，因此判無罪。