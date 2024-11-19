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社會 社會焦點 保障人權

「撒旦的化身」約網友：想試試嗎？　見面就翻車下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）2022年6月間透過通訊軟體，以暱稱「撒旦的化身」邀約網友A嘗試毒品咖啡包，雙方談妥交易6000元，沒想到他帶著「商品」抵達約定地點，才知道網友A其實是警察，當場被逮。桃園地院法官日前審理此案，並依販賣第三級毒品未遂罪，判處小豪有期徒刑1年10個月。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲小豪透過通訊軟體向網友兜售毒品。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪明知4-甲基甲基卡西酮為毒品危害防制條例所規定的第三級毒品，不得販賣，仍在2022年6月間透過通訊軟體亂槍打鳥，以暱稱「撒旦的化身」傳送毒品咖啡包照片給網友A，並詢問對方「這牌子有興趣嗎」、「想要試試看嗎」。

接著，小豪與網友A約定進行交易，開價6000元換取20包毒品咖啡包，隔日他開車前往約定地點，沒想到才剛交出「商品」就被逮個正著，這才知道原來網友A其實是警察。

小豪到案之後，對於上述犯行均坦承不諱，而他販售的毒品咖啡包經相關單位檢驗，確實都含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分。

桃園地院法官認為，小豪客觀上已經著手實施販賣毒品，但因為警員假扮的網友A自始不具備購買真意，事實上根本不可能真正完成買賣，屬於未遂犯，考量到他已經坦承犯行，最終依販賣第三級毒品未遂罪，判處有期徒刑1年10個月，全案仍可上訴。

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