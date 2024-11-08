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社會 社會焦點 保障人權

惡匪擄人勒贖3千萬逃亡！遭警街頭擊斃　BMW X3豪車將拍賣

▲▼ 嘉義分署與地檢署合作雙11拍賣擄人勒贖案BMW轎車協力治安剝奪犯罪利得貫徹「五打七安」 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲ 嘉義分署與地檢署合作雙11拍賣擄人勒贖案BMW轎車 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署受嘉義地檢署囑託，將於於11月11日上午11時拍賣刑事案件裁判沒收車輛。當天也同時舉行「五打七安」有關行政執行案件拍賣會，拍賣物件包括雲嘉地區不動產及車輛、股票及明星球員卡等，歡迎各地民眾來撿便宜。

▲▼ 嘉義分署與地檢署合作雙11拍賣擄人勒贖案BMW轎車協力治安剝奪犯罪利得貫徹「五打七安」 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲▼ 嘉義分署與地檢署協力拍賣犯罪利得貫徹「五打七安」 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

拍賣物件為刑事查扣汽車為擄人勒贖案件李姓被告犯罪所得之物。案件起因係李男夥同共犯4人基於意圖勒贖犯意，於109年12月間將車輛裝設衛星定位追蹤器（GPS）裝設於被害人車底藉以掌握行蹤，李男等人於110年1月24日在嘉義市中興路，持空氣槍強押柯姓被害人後綑綁控制行動，之後向被害人家人勒贖3,000萬元得逞。後來李男在高雄市鼓山區某處，於警方執行拘提時發生槍戰，遭警方擊斃，其他共犯則分別被判刑5年及4年不等刑期。

▲▼ 嘉義分署與地檢署合作雙11拍賣擄人勒贖案BMW轎車協力治安剝奪犯罪利得貫徹「五打七安」 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

裁判沒收的寶馬BMW X3型轎車(2018年出廠，排氣量1998cc)為李男以擄人勒贖分配取得之贓款購得。拍賣車輛雖有部分保險桿碰撞及玻璃破損情形，但是大部分車體及功能良好。

除此之外，為落實行政院「五打七安」 政策，分署也同時舉行相關執行案件查封物件拍賣，除了有雲嘉地區23筆不動產外，還有3部汽車（中華、豐田、福特）、陽信商業銀股票及球迷最感興趣的王貞治簽名卡、海報、多套限量絕版之職棒、職籃明星球員卡等，拍賣物件種類多樣。

▲▼ 嘉義分署與地檢署合作雙11拍賣擄人勒贖案BMW轎車協力治安剝奪犯罪利得貫徹「五打七安」 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

為有效就犯罪案件扣得被告所有供犯罪所用或犯罪所得之物及提升沒收成效，嘉義分署與轄區嘉義、雲林地方檢察署聯繫通力合作，數度將受託變價之犯罪扣押物迅速進行拍賣。嘉義分署同時強力執行有關「五打七安」之案件，展現鐵腕執法決心，守護安定公義的社會。如對以上拍賣物件相關事宜有任何疑問，請上嘉義分署官網、FB臉書粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133，嘉義分署會有專人為大家服務。

▲▼ 嘉義分署與地檢署合作雙11拍賣擄人勒贖案BMW轎車協力治安剝奪犯罪利得貫徹「五打七安」 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

 
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