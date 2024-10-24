　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

強化宣導反毒打詐　嘉義地檢懸掛巨幅帆布...反詐專車進山區

▲▼ 嘉檢巨幅帆布吸睛 積極推展柔性司法 深入大埔山區反詐 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署外牆懸掛巨幅帆布宣導反毒打詐 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年詐騙集團手法日益翻新，行徑猖獗，屢屢見到善良百姓受到詐欺而遭致不少財物損失，詐騙犯罪成為社會治安一大隱憂。嘉義地方檢察署為使廣大民眾免於被害，積極結合新港、鹿草、六腳、東石、布袋等鄉鎮社區關懷據點進行反詐騙宣導，並在地檢署大廳及兩側架起巨幅宣導帆布，展現反毒打詐決心，更將反詐騙宣導列車深入到大埔山區，強化民眾防詐知能，以減少詐騙受害案件。

▲▼ 嘉檢巨幅帆布吸睛 積極推展柔性司法 深入大埔山區反詐 。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署宣導活動，結合大埔鄉公所及嘉義榮譽觀護人協進會共同辦理，由本署林宗材主任觀護人擔任講座，林主任觀護人有豐富的司法實務工作經驗，用深入淺出的方式，將詐團慣用的話術及套路予以生活化的呈現，現場並透過有獎徵答吸引民眾專注聆聽，達到寓教於樂的效果。林主任觀護人暖心提醒民眾，接到陌生電話跟錢有關，極有可能就是詐騙，應冷靜以對，千萬不要隨詐騙話術操作，應即時向165專線電話查證，或逕向派出所詢問，絕對不要匯錢到你不認識的人的帳戶，以免被騙受害。

▲▼ 嘉檢巨幅帆布吸睛 積極推展柔性司法 深入大埔山區反詐 。（圖／嘉義地檢署提供）

另外，詐騙集團過去所找的車手多以年輕人為主，然而近期發現，所逮捕的車手中竟開始有高齡族群的出現，中老年人往往對法律一知半解，容易遭到詐騙集團利用。林主任觀護人也提醒長輩們，千萬不要好心隨便幫忙別人領錢，或為了蠅頭小利而誤觸法網，高額詐欺最重可處12年有期徒刑。

近年來社會快速變遷，詐騙犯罪手法推陳出新，民眾的法律認知及防詐意識若未能跟著升級，一通突來的詐騙電話就可能導致人生崩壞，衍生出社會事件或犯罪問題。為保護廣大社會群眾免於犯罪或被害，嘉義地檢署積極推展柔性司法，將司法保護的服務延伸到地方，主動深入基層社區進行面對面宣導，以提升司法的可親性及宣導效益。呼籲全民攜手防詐，拒絕詐騙集團利誘，公私協力，阻絕詐騙案件發生，共同維護社會治安，守護國人財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北捷最長電扶梯尿尿！噁心畫面曝　最高開罰7500
快訊／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了
恢復7天國定假日？　資方：幸福感不只是增加放假
柯文哲「冷錢包」從哪裡來？　陳智菡還原真相：檢調人員如獲至寶
「爆乳外送員」竄紅遭網霸凌！淚求：社會多點包容心
台銀夫妻檔詐團兼差！　削1億北高狂買房
傻眼！知名健身房無預警倒閉　學員：20多堂還沒上完
快訊／風浪過大！小三通「金門-廈門」1400起停航

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市府攜手醫療院所與社區　推出失智症關懷創新措施　

吳鳳科大外籍生就業博覽會　媒合在地企業留下國際人才

竹苗區國中會考制度變革　兩縣市首創陪伴教師交流計畫

嘉義地檢署番路鄉柿子節　反詐騙宣導

台灣設計展還未完工　蔡宗豪批作業拖到最還在寫！

崑大視傳系與東西方聖母相遇　操刀主視覺助力2024赤嵌萬神節

台東「記憶中那一味」　米國學校大碗公飯入選全國12味

強化宣導反毒打詐　嘉義地檢懸掛巨幅帆布...反詐專車進山區

中臺灣區域治理平台首長會議　 8地方首長簽署氣候行動倡議

重視醫病安全　南消五大與永康奇美醫院辦理地下室電動車火災消防演練

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

嘉義市府攜手醫療院所與社區　推出失智症關懷創新措施　

吳鳳科大外籍生就業博覽會　媒合在地企業留下國際人才

竹苗區國中會考制度變革　兩縣市首創陪伴教師交流計畫

嘉義地檢署番路鄉柿子節　反詐騙宣導

台灣設計展還未完工　蔡宗豪批作業拖到最還在寫！

崑大視傳系與東西方聖母相遇　操刀主視覺助力2024赤嵌萬神節

台東「記憶中那一味」　米國學校大碗公飯入選全國12味

強化宣導反毒打詐　嘉義地檢懸掛巨幅帆布...反詐專車進山區

中臺灣區域治理平台首長會議　 8地方首長簽署氣候行動倡議

重視醫病安全　南消五大與永康奇美醫院辦理地下室電動車火災消防演練

嘉義市府攜手醫療院所與社區　推出失智症關懷創新措施　

新北刑大再遭搜索！績優偵查員涉豢養線民　昔獲警光獎畫面曝

全美近2500萬人已投票！　賀錦麗川普搶攻搖擺州催票

心碎1幕！加薩小女孩「把受傷妹妹扛肩上」　赤腳走2km求醫

快訊／台股收盤大跌142.24點　台積電持平至1060元

女神形象翻車！泰星Min涉直銷詐騙「被拘留入獄」　穿囚服喊胃痛

北捷最長電扶梯驚現尿尿哥！當眾解放噁心畫面曝　最高開罰7500

3年內增5座焚化廠解垃圾堆置問題　彭啟明喊話台北市支援垃圾處理

林昱珉備戰12強　秋季聯盟登板3局失3分

嚇死！蒼蠅大軍襲彰化三村里　黏蠅板「黑黑一片」驚悚畫面曝

地方熱門新聞

日月潭花火音樂嘉年華首場吸2.68萬人

中山醫大暨附醫人工智慧中心組「醫點家」　獲GenAI Stars金獎

台中新平國小300吋LED大螢幕今啟用　學童嗨翻

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

桃園閩南書院「答喙鼓」決賽　10/27精彩登場

桃園捷運經費地方需自籌近千億　林政賢關切

張善政感謝景文汽車玻璃　捐贈復康巴士

南投新增暨恢復4處科技執法及區間測速12／1上線

百名重傷馨生人近距離共賞日月潭璀璨花火

網傳台南北區因違規停車疑被檢舉人盯上發生糾紛警已依法舉發

台東地籍導航通　推出不到1年近4萬人使用

不滿叔叔亂堆雜物！高雄男酒後失控涉嫌縱火

母騎機車找女兒迷路　里港警溫馨送會面

鼓勵屋頂設置太陽光電　最高補助10萬

更多熱門

相關新聞

齊廷洹舉例「詐騙致富」助苗栗警反詐騙　

齊廷洹舉例「詐騙致富」助苗栗警反詐騙　

苗栗縣警察局為加強打擊詐騙力道，今（17）日攜手20家農漁會，簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），邀請縣長鍾東錦等人見證。因「靠爸餘蔭」風波的導演齊柏林之子齊廷洹，恰好拜會鍾縣長，警察局長陳世煌把握良機，邀請齊參與盛會、公益推動反詐騙工作，意外增加反詐活動的曝光率。

嘉檢宣導圖利與便民及反詐騙

嘉檢宣導圖利與便民及反詐騙

嘉義地檢署攜手移民署　新住民反詐騙宣導

嘉義地檢署攜手移民署　新住民反詐騙宣導

嘉義地檢署強化校園詐騙宣導

嘉義地檢署強化校園詐騙宣導

臺灣證券交易所推「5D反詐行動」　攜手警政、證券商對抗投資詐騙

臺灣證券交易所推「5D反詐行動」　攜手警政、證券商對抗投資詐騙

關鍵字：

嘉義地檢署反詐騙帆布宣導

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面