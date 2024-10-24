強化宣導反毒打詐　嘉義地檢懸掛巨幅帆布...反詐專車進山區

▲▼ 嘉義地檢署外牆懸掛巨幅帆布宣導反毒打詐 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年詐騙集團手法日益翻新，行徑猖獗，屢屢見到善良百姓受到詐欺而遭致不少財物損失，詐騙犯罪成為社會治安一大隱憂。嘉義地方檢察署為使廣大民眾免於被害，積極結合新港、鹿草、六腳、東石、布袋等鄉鎮社區關懷據點進行反詐騙宣導，並在地檢署大廳及兩側架起巨幅宣導帆布，展現反毒打詐決心，更將反詐騙宣導列車深入到大埔山區，強化民眾防詐知能，以減少詐騙受害案件。

嘉義地檢署宣導活動，結合大埔鄉公所及嘉義榮譽觀護人協進會共同辦理，由本署林宗材主任觀護人擔任講座，林主任觀護人有豐富的司法實務工作經驗，用深入淺出的方式，將詐團慣用的話術及套路予以生活化的呈現，現場並透過有獎徵答吸引民眾專注聆聽，達到寓教於樂的效果。林主任觀護人暖心提醒民眾，接到陌生電話跟錢有關，極有可能就是詐騙，應冷靜以對，千萬不要隨詐騙話術操作，應即時向165專線電話查證，或逕向派出所詢問，絕對不要匯錢到你不認識的人的帳戶，以免被騙受害。

另外，詐騙集團過去所找的車手多以年輕人為主，然而近期發現，所逮捕的車手中竟開始有高齡族群的出現，中老年人往往對法律一知半解，容易遭到詐騙集團利用。林主任觀護人也提醒長輩們，千萬不要好心隨便幫忙別人領錢，或為了蠅頭小利而誤觸法網，高額詐欺最重可處12年有期徒刑。

近年來社會快速變遷，詐騙犯罪手法推陳出新，民眾的法律認知及防詐意識若未能跟著升級，一通突來的詐騙電話就可能導致人生崩壞，衍生出社會事件或犯罪問題。為保護廣大社會群眾免於犯罪或被害，嘉義地檢署積極推展柔性司法，將司法保護的服務延伸到地方，主動深入基層社區進行面對面宣導，以提升司法的可親性及宣導效益。呼籲全民攜手防詐，拒絕詐騙集團利誘，公私協力，阻絕詐騙案件發生，共同維護社會治安，守護國人財產安全。