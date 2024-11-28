　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基「聖誕巨大桶」回歸！新品必吃雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

記者蕭筠／台北報導

聖誕節將至，速食品牌「肯德基」再度把日本超人氣「聖誕巨大桶」搬進台灣，不僅吃得到3款新品包括「雪花起司脆雞」、「焦糖脆餅蛋撻」、「草莓奶油比司吉」，還送聖誕瓷盤1個，全台限量14500組，即日起至12月2日搶先開放預購，12月10日起正式開賣。

▲▼肯德基推「蜜香起司雪花脆雞」、「焦糖脆餅蛋撻」、「草莓奶油比司吉」、「聖誕巨大桶」。（圖／業者提供）

▲肯德基冬季新品一次看。（圖／業者提供）

▲▼肯德基推「蜜香起司雪花脆雞」、「焦糖脆餅蛋撻」、「草莓奶油比司吉」、「聖誕巨大桶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基將日本超人氣聖誕巨大桶引進台灣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

肯德基再度聯手日本推出超夯「聖誕巨大桶」，放大版的炸雞桶結合聖誕節元素，營造滿滿過節氛圍，桶內則層層堆疊超澎派美食，最底層為草莓奶油比司吉+鱈魚圈圈+上校雞塊+雙色轉轉QQ球，再來依序是蛋撻層有焦糖脆餅蛋撻及原味蛋撻，炸雞層吃得到雪花起司脆雞+咔啦脆雞，最上層附贈日本同款2024年度限定聖誕瓷盤，特價1199元。

肯德基聖誕巨大桶即日起至12月2日搶先開放於PK雙饗卡APP預購，12月3日起至12月9日可至PK雙饗卡、官網預購，12月10日起至12月25日限時開賣，限量14500組，售完為止。

▲▼肯德基推「雪花起司脆雞」、「焦糖脆餅蛋撻」、「草莓奶油比司吉」、「聖誕巨大桶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲雪花起司脆雞是選用咔啦脆雞刷上蜂蜜奶油醬，再撒上滿滿起司雪花粉及爆米花碎。

同步推出3款新品，其中「雪花起司脆雞」選用經典咔啦脆雞刷上蜂蜜奶油醬，再撒上滿滿起司雪花粉及爆米花碎增添口感，層次感超豐富，單點售價75元起，也提供多款套餐組合，12月3日起至2025年1月13日限時上市。

▲▼肯德基推「雪花起司脆雞」、「焦糖脆餅蛋撻」、「草莓奶油比司吉」、「聖誕巨大桶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲蛋撻找來比利時經典Lotus焦糖薄脆餅乾聯名推出「Biscoff®焦糖脆餅蛋撻」。

蛋撻則找來比利時經典Lotus焦糖薄脆餅乾聯名推出「Biscoff®焦糖脆餅蛋撻」，在經典蛋撻中加入甜蜜Lotus Biscoff焦糖抹醬，每一口都能吃到淡淡焦糖香、肉桂香及滑嫩蛋奶餡，最上層還放了大片蓮花焦糖薄脆餅乾及焦糖酥餅，售價55元起，12月3日起至2025年2月10日限時開賣。

▲▼肯德基推「雪花起司脆雞」、「焦糖脆餅蛋撻」、「草莓奶油比司吉」、「聖誕巨大桶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲人氣金黃比司吉推出全新草莓奶油口味。

而超人氣金黃比司吉也有全新口味「草莓奶油比司吉」，從日本直送草莓奶油淋醬，雙醬包裝輕鬆就能擠在比司吉上，一次就能吃到草莓、奶油雙醬，鐵粉肯定要搶嚐鮮，單點售價65元，12月3日起至2025年2月25日限時販售。

▲▼漢堡王推期間限定捲捲德腸堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王推期間限定捲捲德腸堡。（圖／業者提供）

另外，漢堡王2023年開賣2周就完售的「捲捲德腸烤牛堡」回歸，今年加碼推出一系列捲捲德腸堡，把彈牙多汁的煙燻德式香腸圍成一層層圓圈狀放進漢堡當中，大口咬下超滿足。

包括「捲捲德腸堡（售價109元）」、「捲捲德腸烤牛堡（售價129元）」、「捲捲德腸脆雞堡（售價119元）」，淋上特製烤肉醬，風味更濃郁，至2025年1月13日前限時開賣，數量有限、售完為止，提醒機場店無捲捲德腸烤牛堡。

【你可能也想看】

►麥當勞APP「第2波周年慶優惠」出爐！大薯、焦糖冰奶茶買1送1
►繼光香香雞「炸雞買1送1」限定8天搶！全門市都有
►狂賀中華隊奪冠！三商炸雞「炸雞桶買1送1」限時開跑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
15歲少女遭同事毆打「狂搧巴掌」　全身傷衝超商求救
賈永婕落淚後露面發聲　透露現正爭取中華隊冠軍球
好冷！今晚到明晨不到10度　低溫持續到周六
雙子市場熱門！台鋼鎖定詹子賢　朱育賢也有球隊出手
Cheap發文「開酸棒協、前中職會長」　全場讚爆
黃曉明悄悄「刪了認愛官宣文」！　網驚：分了？

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多黑五倒數3天搶先看！蘋果iPad、手錶折扣來了　顯示器省6千

肯德基「聖誕巨大桶」回歸！新品必吃雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

全聯X魷魚遊戲聯名！全台門市化身賽場　7萬件商品「0元免費送」

26年「麥當勞台中大潤發店」11／30熄燈！在地人崩潰：不要走

囤貨預備！7-11咖啡限時1天「買7送7」　10元喝全家美式、拿鐵

贏家享受過程中自虐的快感！馬拉松跑者無畏精神爆發「非贏不可」的鬥志！

全家霜淇淋4口味回歸！芋頭牛奶、芭樂、東方美人茶、焙茶齊發

麥味登也賣「鬆餅堡」！上架1天就缺貨　網狂讚：不輸麥當勞

好市多黑五今日優惠懶人包！空氣清淨機折4500元、 A4和牛省600

繼光香香雞「炸雞買1送1」限定8天搶！全門市都有

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

好市多黑五倒數3天搶先看！蘋果iPad、手錶折扣來了　顯示器省6千

肯德基「聖誕巨大桶」回歸！新品必吃雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

全聯X魷魚遊戲聯名！全台門市化身賽場　7萬件商品「0元免費送」

26年「麥當勞台中大潤發店」11／30熄燈！在地人崩潰：不要走

囤貨預備！7-11咖啡限時1天「買7送7」　10元喝全家美式、拿鐵

贏家享受過程中自虐的快感！馬拉松跑者無畏精神爆發「非贏不可」的鬥志！

全家霜淇淋4口味回歸！芋頭牛奶、芭樂、東方美人茶、焙茶齊發

麥味登也賣「鬆餅堡」！上架1天就缺貨　網狂讚：不輸麥當勞

好市多黑五今日優惠懶人包！空氣清淨機折4500元、 A4和牛省600

繼光香香雞「炸雞買1送1」限定8天搶！全門市都有

謝金晶宣布雙喜臨門：一次即獲雙胞胎　男方身份曝光「是選秀歌手」

新光三越週慶壓軸站前店登場　冬被「現省萬元」開門就秒殺

無品陸客入住3天！大阪人氣民宿慘變「垃圾屋」...噁爆畫面曝

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

趙小僑合體劉亮佐站台！　曝典典寶寶最愛「軟軟的水淋在身上」

熊熊把員工當妹妹寵「資金被A錢」！　家人還情勒：要逼到什麼程度

想帶水通過機場安檢？旅行達人教1招　獲美TSA認可沒問題

送7萬台幣「純金999金番薯」　海神夯番薯株式會社主題周登場

巧克力「重金屬鎘」納管延至後年上路　違反可罰300萬

確保消防人員活著出來！　南消購置緊急救援包配發台南53分隊

守宮被媽狂親猛吸超無奈　小手倔強撐地：窒息的愛

消費熱門新聞

好市多黑五還沒買的注意

統一麵包獨家吃法＋大師級配方

囤貨預備！超商咖啡限時1天買7送7

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮

繼光香香雞買1送1限定8天搶

全聯開出200萬特獎！幸運門市曝光

黑五狂降！口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

「好市多黑五」今日優惠看這裡！

全家發熱衣、咖啡限5天「買1送1」

賀中華隊奪冠！三商炸雞買1送1限時吃

麥味登跟風賣鬆餅堡！上架1天就缺貨

好市多黑五「第2波優惠」懶人包

好市多黑五倒數3天！蘋果iPad、手錶優惠

OKmart開出頭獎發票！只花25元就中

更多熱門

相關新聞

麥吉最新「咖啡奶茶系列」來了！

麥吉最新「咖啡奶茶系列」來了！

新飲品報到！手搖飲品牌「麥吉 machi machi」推出冬季最新「咖啡奶茶系列」，不僅有烤蛋白霜搭配咖啡奶茶的組合，還有太妃糖奶霜、摩卡奶霜結合苦甜咖啡奶茶，一次滿足咖啡控、奶茶控，即日起於全門市開賣。

開幕僅9個月！薄多義新莊幸福店熄燈

開幕僅9個月！薄多義新莊幸福店熄燈

麥味登跟風賣鬆餅堡！上架1天就缺貨

麥味登跟風賣鬆餅堡！上架1天就缺貨

馬辣信義區2分店跨年場次12／1開賣

馬辣信義區2分店跨年場次12／1開賣

關鍵字：

美食情報美食雲肯德基漢堡王聖誕節

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

本土劇男神認愛一年多分手了！

辰己涼介金光閃閃震撼金手套頒獎典禮

U12台灣1:0退日本晉級冠軍戰！

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面