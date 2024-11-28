肯德基「聖誕巨大桶」回歸！新品必吃雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

記者蕭筠／台北報導

聖誕節將至，速食品牌「肯德基」再度把日本超人氣「聖誕巨大桶」搬進台灣，不僅吃得到3款新品包括「雪花起司脆雞」、「焦糖脆餅蛋撻」、「草莓奶油比司吉」，還送聖誕瓷盤1個，全台限量14500組，即日起至12月2日搶先開放預購，12月10日起正式開賣。

▲肯德基冬季新品一次看。（圖／業者提供）

▲肯德基將日本超人氣聖誕巨大桶引進台灣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

肯德基再度聯手日本推出超夯「聖誕巨大桶」，放大版的炸雞桶結合聖誕節元素，營造滿滿過節氛圍，桶內則層層堆疊超澎派美食，最底層為草莓奶油比司吉+鱈魚圈圈+上校雞塊+雙色轉轉QQ球，再來依序是蛋撻層有焦糖脆餅蛋撻及原味蛋撻，炸雞層吃得到雪花起司脆雞+咔啦脆雞，最上層附贈日本同款2024年度限定聖誕瓷盤，特價1199元。

肯德基聖誕巨大桶即日起至12月2日搶先開放於PK雙饗卡APP預購，12月3日起至12月9日可至PK雙饗卡、官網預購，12月10日起至12月25日限時開賣，限量14500組，售完為止。

▲雪花起司脆雞是選用咔啦脆雞刷上蜂蜜奶油醬，再撒上滿滿起司雪花粉及爆米花碎。

同步推出3款新品，其中「雪花起司脆雞」選用經典咔啦脆雞刷上蜂蜜奶油醬，再撒上滿滿起司雪花粉及爆米花碎增添口感，層次感超豐富，單點售價75元起，也提供多款套餐組合，12月3日起至2025年1月13日限時上市。

▲蛋撻找來比利時經典Lotus焦糖薄脆餅乾聯名推出「Biscoff®焦糖脆餅蛋撻」。

蛋撻則找來比利時經典Lotus焦糖薄脆餅乾聯名推出「Biscoff®焦糖脆餅蛋撻」，在經典蛋撻中加入甜蜜Lotus Biscoff焦糖抹醬，每一口都能吃到淡淡焦糖香、肉桂香及滑嫩蛋奶餡，最上層還放了大片蓮花焦糖薄脆餅乾及焦糖酥餅，售價55元起，12月3日起至2025年2月10日限時開賣。

▲人氣金黃比司吉推出全新草莓奶油口味。

而超人氣金黃比司吉也有全新口味「草莓奶油比司吉」，從日本直送草莓奶油淋醬，雙醬包裝輕鬆就能擠在比司吉上，一次就能吃到草莓、奶油雙醬，鐵粉肯定要搶嚐鮮，單點售價65元，12月3日起至2025年2月25日限時販售。

▲漢堡王推期間限定捲捲德腸堡。（圖／業者提供）

另外，漢堡王2023年開賣2周就完售的「捲捲德腸烤牛堡」回歸，今年加碼推出一系列捲捲德腸堡，把彈牙多汁的煙燻德式香腸圍成一層層圓圈狀放進漢堡當中，大口咬下超滿足。

包括「捲捲德腸堡（售價109元）」、「捲捲德腸烤牛堡（售價129元）」、「捲捲德腸脆雞堡（售價119元）」，淋上特製烤肉醬，風味更濃郁，至2025年1月13日前限時開賣，數量有限、售完為止，提醒機場店無捲捲德腸烤牛堡。